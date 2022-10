चलने की बजाय बर्फ़ पर घिसटता दिखा पोलर बियर, अनोखे अंदाज से बता गया 'विज्ञान का ज्ञान'

जिन बातों को समझने और जानने के लिए हम किताबों का या फिर किसी ज्ञानी के वक्तव्य का सहारा लेते हैं. वो बातें समय समय पर अलग अलग जानवर हमें अपनी आदतों और अंदाज से सीखा जाते हैं. आईएएस अधिकारी के शेयर वीडियो को देखकर तो कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है. जहां पोलर बियर के चलने के अनोखे अंदाज़ ने लोगों को अचरज में डाल दिया.

आईएएस सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर पोलर बियर का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो चलने की बजाय बर्फ़ की चादर पर घिसटता सा दिखाई दिया. जो कुछ दूर बाद जाकर अपनी सही अंदाज में चलने लगा. जिसे देखकर लोग अचरज से भर गए. दरअसल पोलर बियर का चलने का ये अंदाज जीवन के बड़े सबक से जुड़ा हुआ है.

बर्फ की चादर को घिसटकर पार करता दिखा पोलर बियर

वायरल वीडियो में पोलर बीयर बर्फ़ की मोटी चादर पर चलने के बजाय पूरे शरीर को लेटकर घसीटता हुआ दिखाई दिया तो लोग सोच में पड़ गए. जो जानवर बर्फ़ में ही रहता है, भला वो बर्फ़ पर चलने से इतना कतरा क्यों रहा था. आश्चर्य तब और बढ़ गया जब कुछ दूर जाकर बियर फिर से खड़ा होकर अपने ओरिजिनल अंदाज में चलने लगा. पोलर बियर के चलने के अंदाज को लेकर लोग अपने दिमाग पर बल दे रहे थे, और इसकी वजह जानने में जुटे थे. जिसका समाधान आईएएस अधिकारी ने बता दिया.

How to navigate through ice sheet without breaking it – ditto for life 😊 Life lesson from a Polar bear #FridayFeeling pic.twitter.com/kBmaD9GLr3

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) October 14, 2022