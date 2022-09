मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह सब कुछ कॉपी कर लेती है ये चिड़िया, सबकी आवाज़ की करती है हूबहू नकल, देखें VIDEO

परिंदों की आवाज़ कानों को सुकून देने वाली होती है. उनका चहचहाना, उनका कलरव प्रकृति की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. अहले सुबह चिड़ियों की आवाज खुशी का प्रतीक महसूस होती है. हर तरह साफ स्वच्छ और निर्मलता का अहसास होता है. हर परिंदे की आवाज में अंतर होता है. कुछ की बोली मधुर होती है तो कुछ कर्कश भी होते हैं. लेकिन क्या आप किसी ऐसे परिंदों को जानते हैं जो एक जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो सकती है? अगर अब तक आप उससे अनजान हैं तो आज उससे आपकी मुलाकात हो ही जाएगी.

ट्विटर के Absolutely Chavulous पर शेयर एक वीडियो में बोअरवर्ड नाम की एक ऐसी चिड़िया दिखी जो एक नंबर की कॉपी कैट है. वो दुनिया में हर आवाज़ की ज़बरदस्त मिमिक्री करती है. जी हां एक चिड़िया जो मिमिक्री कर सकती है. बच्चों के खेलने की आवाज़ हो, बारिश की रिमझिम, जानवरों की आवाज़, वो सब कुछ कॉपी कर लेती है.

