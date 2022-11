VIDEO: चूहे ने मुंह को बनाया स्टोरेज, लचीले गालों में भर ली एक के बाद एक नौ गाजरें!

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े न जाने कितने ही वीडिओ शेयर और वायरल होते रहते हैं. क्योंकि उसे देखना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है. इसकी वजह है तमाम ऐसे क्यूट जानवरों से जुड़े वो अनोखी और मज़ेदार हरकतें जो अमूमन देखने को नहीं मिलती. लेकिन सोशल मीडिया से ज़रिए दुर्लभ प्रवृत्तियों के दर्शन हो जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है चूहे का. जो दिखने में क्यूट तो है ही लेकिन वीडिओ में उसकी हरकत भी कम मजेदार नहीं है.

ट्विटर के @fasc1nate पेज पर शेयर एक वीडियो में एक हैम्स्टर यानि की चूहे की फ्लेक्सिबिलिटी देख आप दंग हो जाएंगे. एक साथ ढेर सारी गाजरें देखते ही एक एक कर उन्हें मुंह में डालने लगा. और बिना चबाए एक के बाद एक 9 गाजरों को मुंह में भर लिया. मज़ेदार वीडियो को 19 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 57 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.

गाजर देखते ही चूहे ने मुंह को बनाया स्टोरेज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टेबल पर बैठे टेबल पर मौजूद है मास्टर के सामने 9-10 छोटी छोटी गाजरें रखी हुई थीं. जिसे देखते ही बेचारा चूहा खुद पर काबू नहीं कर पाया और एक बार में ही वो सारी गाजर को निगल लेना चाहता था. लेकिन ऐसा करना उसके लिए संभल नहीं था. लिहाजा उसने अपने गालों को ही स्टोरेज बना दिया और एक एक कर नौ गाजरों को अपने मुंह में ठूंस लिया. यकीन मानिए उसे ऐसा करते हुए बिलकुल भी तकलीफ होती नजर नहीं आ रही थी. बल्कि वो तो बिना चबाए ही 9 गाजरों को खड़े ही अपने गालों में स्टोर करने लगा.

Hamsters have unique, stretchy cheeks that can be used to store food and carry bedding, as demonstrated in this video.pic.twitter.com/weifxDuhNv

— Fascinating (@fasc1nate) October 30, 2022