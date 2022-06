देखिए बच्चों के जादू वाला खेल देख कैसे खिलखिला उठा बंदर? हर हाल में खुश रहने का गुर जानते हैं जानवर

जानवरों की अपनी अलग दुनिया होती है जो उनके लिए सबसे सुखद और खूबसूरत होती है लेकिन उन्हें उनकी दुनिया से अलग कर हम इंसान पिंज़रे में बंद कर अपना एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं. जिससे हम तो खुश हो जाते हैं लेकिन उन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. फिर भी हर हाल में खुश रहने की वजह वो खोज ही लेते हैं. जैसे आज की इस स्टोरी में आप देखेंगे.

@CreatureArena ने ट्विटर पर बंदर का प्यारा वीडियो शेयर किया जहां वो एक बेहद साधारण से जादू वाले झूठे खेल पर भी खिलखिला उठा. वीडियो किसी ज़ू का है, जहां एक शख्स ने शीशे में कैद बंदर को कागज की ग्लास से जादू दिखाया जिसका सच पकड़ते ही चहक उठा वो.

जानवर को न समझे बेवकूफ, वो समझते हैं सारे खेल

एक बंदर और इंसान के बीच थी शीशे की दीवार. फिर भी शीशे के उस पार बैठे बंदर को खुश करने के लिए शीशे के बाहरी तरफ बैठे एक शख्स ने बच्चों वाला गेम खेलने की सोची, जैसे हम कोई चीज़ छुपा कर उसके गायब होने का ढोंगकर बच्चों को हैरान कर देते हैं. ठीक वैसा ही. तो शख्स ने एक सफेद कागज़ की ग्लास ली और उसमें कुछ गोल सा लट्टूनुमा सामान डाल दिया. फिर उसे नीचे ले जाकर वापस ऊपर लाया और बंदर के सामने ही उसे खोलने लगा. बंदर बेसब्री से खेल के क्लाइमेक्स का रिज़ल्ट जानने के लिए टकटकी लगाकर ग्लास को देख रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लास खुली वो खाली निकली. कुछ सेकेंड सोचने के बाद गेम का टर्निंग पॉइंट समझते ही बंदर ऐसा खिलखिलाया कि हंसते-हंसते गिर पड़ा. उसकी ये हंसी ही लाख दुखों पर भारी थी.

How sweet is this.. pic.twitter.com/OjGSKtI7Ks

— Creature Arena (@CreatureArena) June 2, 2022