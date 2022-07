Video : गहरी नींद में सो रहा था बेबी एलिफैंट, जगाने में परेशान हुई मां ने मांगी मदद

Adorable Video Of Baby Elephant and Mother : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जानवरों से जुड़े हुए वीडियो. अब ये चाहे जंगल में रहने वाले जानवर हों या फिर चिड़ियाघर में रहने वाले, इनकी हरकतें कई बार इतनी क्यूट होती हैं कि वीडियो (Wildlife Video) देखकर आपका दिन बन जाता है. हथिनी और उसके छोटे बच्चे का ऐसा ही वीडियो (Elephants Viral Video) इस वक्त वायरल हो रहा है.

Wildlife Viral Series के तहत आज हम आपको मां-बेटे का एक प्यारा सा वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें बेबी एलिफैंट की गहरी नींद से परेशान होकर हथिनी दूसरों को मदद के लिए बुलाकर लाती है. वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से आपको यही महसूस होगा कि चाहे इंसान हों या फिर जानवर, मां और बच्चे की बॉन्डिंग हर जीव-जन्तु में एक जैसी ही होती है.

गहरी नींद में सोया बच्चा, परेशान हुई मां

वायरल हो रहा वीडियो एक चिड़ियाघर का है, जहां एक हथिनी अपने सोते हुए बच्चे को देखकर उसे जगाने की कोशिश करती है. जब बच्चा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है तो परेशान मां दूसरी तरफ जाकर ज़ूकीपर्स को बुलाया. उनमें से एक जूकीपर ने आकर बच्चे को हिलाकर जगाने की कोशिश की. जब बच्चा जाग गया तो वो भागकर अपनी मां के पास पहुंच गया और मां उसे साथ लेकर जाने लगे. वीडियो बेहद प्यारा है और मां-बेटे की बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Mother elephant can’t wake baby sound asleep and asks the keepers for help.. pic.twitter.com/WTu07sDWLb

— Buitengebieden (@buitengebieden) July 7, 2022