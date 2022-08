मां ने सिखाई ढलान से उतरने की कला, लेकिन बेबी एलीफैंट ने चुना ऐसा शॉर्टकट कि आधे वक्त में पहुंचा नीचे

मां-बाप अपने बच्चों को हमेशा अपना अनुभव देना चाहते हैं. खुद की अच्छाइयां और सीख अपने बच्चे में ट्रांसफर करना चाहते हैं. अपने बचपन में जो कुछ जैसे सीखा, अपने बच्चे को वैसी ही ट्रेनिंग देना चाहते हैं. कुछ बच्चे उसे नज़रअन्दाज़ कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे टकटकी लगाकर ऐसे ट्रेनिंग लेते दिखते हैं, मानो अगले ही पल उसे दोहरा देंगे. लेकिन अपनी बारी आते ही वो अपने अंदाज में एक अनोखी ट्रिक अप्लाई करते नजर आते हैं. जो हैरान कर दे. इंसान ही नहीं जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है.

Wildlife viral series ट्विटर पर शेयर वीडियो में मां और बेबी हाथी की सीख और शॉर्टकट देख आप खूब हंसेंगे. मां ने बड़ी मशक्कत कर बच्चे को ढलान से नीचे उतरने की ट्रिक सिखाई, लेकिन बच्चे ने अपने ही अंदाज में शॉर्टकट के जरिए मां से आधे वक्त में वो दूरी तय कर ली. लोग बोले- अपने मन की ही करती है ये जेनरेशन. वीडियो को 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

मां ने मेहनत से दी ट्रेनिंग लेकिन बच्चे की लर्निंग ने किया हैरान

सोशल मीडिया पर एक वाइल्ड लाइफ वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में हथिनी अपने बच्चे को ढलान से नीचे उतरने की ट्रेनिंग देती है. हथिनी एक-एक कदम आगे बढ़ाकर ठहरती है और पीछे पलटकर तस्दीक करती है कि बच्चा उसके हर कदम को बखूबी देख और समझ रहा हो. उसके बाद वो ढलान से उतरकर बच्चे का इंतज़ार करती है. मां को लगता है उसकी सीख को अपना रहा बच्चा सही तकनीक से नीचे उतरेगा. लेकिन अगले ही पल बच्चे ने जो ट्रिक अपनाई, उसने मां के साथ यूजर्स को भी हैरान कर दिया. स्टेप बाइ स्टेप नहीं, बल्कि एक बार में पूरे शरीर को धम्म से नीचे गिरा दिया बच्चे ने. और सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ चला. इस शॉर्टकट तकनीक से वो मां से आधे वक्त में ढलान से नीचे पहुंच गया.

Mother: This is the last time I show you how to go down..

Son: pic.twitter.com/KJFaqJXq8M

— Buitengebieden (@buitengebieden) August 17, 2022