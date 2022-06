Viral Video : नन्हें गजराज को घेरकर चला हाथियों का दल, पब्लिक बोली - ये है Z Plus सिक्योरिटी

Elephant Cute Viral Video : चाहे इंसान हों या फिर जानवर, उनकी ताकत एक साथ परिवार में रहने से ही होती है. जो सुरक्षा परिवार में मिलती है, वो अकेले में नहीं मिल सकती. जैसे इंसान एक साथ मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, वैसे ही जंगल में रहने वाले जानवर झुंड (Wildlife Viral Series) में रहकर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं. इसी से जुड़ा एक हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है.

Wildlife Viral Series के तहत हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें में छोटे से हाथी को जिस तरह पूरा झुंड सुरक्षा देने के लिए घेरकर चल रहा है, वो नज़ारा बेहद प्यारा है. वीडियो को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो को देखकर आप भी महसूस करेंगे कि चाहे इंसान हों या फिर जानवर, दोनों को ही अपने बच्चों से एक जैसा ही प्यार होता है.

नन्हें गजराज का सुरक्षा घेरा

जंगल में रहना आसान काम नहीं है, खासतौर पर तब, जब जंगली जानवरों के बच्चे छोटे होते हैं. शावक रहने पर तो शेर के बच्चों को भी जंगल में खतरा बना रहता है. वायरल हो रहे वीडियो में इस बात को समझते हुए कुछ हाथी एक झुंड में चल रहे हैं. इस झुंड में कुछ बड़े हाथियों के बीच उनके छोटे बच्चे भी चल रहे हैं. इनमें से एक बेबी एलिफैंट तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन दूसरा न्यूबॉर्न है, जिसे दूसरे हाथी मिलकर सुरक्षित कर रहे हैं. वीडियो 38 सेकेंड का है और बेहद प्यारा है.

No body on earth can provide better security than an elephant herd to the cute new born baby. It’s Z+++.

Said to be from Sathyamangalam Coimbatore road. pic.twitter.com/iLuhIsHNXp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 22, 2022