Video: तेंदुए के मजबूत पकड़ के आगे हार गई गाय, जबड़े में जकड़कर खींचते देख सिहर उठेंगे आप

लेपर्ड को बेहद ताकतवर जानवर माना जाता है. एक बार जो उसकी जकड़ में आ गया फिर उसका बचना नामुमकिन होता है. फिर वो जानवर कोई भी हो, ऐसा कई बार देखा भी गया है जब तेंदुए ने अपना शिकार पकड़ा तो फिर काम तमाम कर ही दम लिया. शिकार को पस्त करने में तेंदुए को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. एक बार अपने दांत गड़ाने के बाद पल भर में काम तमाम हो जाता है शिकार का.

Wildlife viral series में ट्विटर के @Saket_Badola पर शेयर तेंदुए और गाय के बीच के संघर्ष का वीडियो देख आप दहल उठेंगे. पहाड़ी इलाकों में सड़क किनारे लगाए जाने वाले मेटल के बाड़े के भीतर से तेंदुए ने विशाल गाय को खींच लिया. झगड़े की जड़ में आने के बाद कुछ देर तक गाय ने संघर्ष किया फिर सरेंडर कर दिया. बेचैन कर देगा जंगल के नियम का ये वीडियो.

तेंदुए की ताकत के आगे चित हो गई गाय

सोशल मीडिया पर गाय के शिकार का वीडियो वायरल हो गया जहां तेंदुए की मजबूती के आगे बेचारी मवेशी की एक न चली. हाइवे किनारे लगे मेटल की रेलिंग के उस पार से ही तेंदुए ने एक गाय की गर्दन को दबोच लिया. गाय को जकड़कर तेंदुआ उसके दम टूटने का इंतजार करने लगा. तेंदुए की मजबूती के आगे किसी की एक नहीं चलती. कुछ सेकंड्स का इंतज़ार और लेपर्ड ने एक ही वार में गाय का काम तमाम कर दिया. जिसने भी शिकार का ये वीडियो देखा वो दहल उठा. खुद से बड़े जानवर को भी पल भर में तेंदुए ने चित कर दिया.

On display, the tremendous jaw strength of Leopard !!@susantananda3 @surenmehra @SudhaRamenIFS @PraveenIFShere pic.twitter.com/XWdG9tJz9F

कैमरे की नजर से देखिए गाय के शिकार का लाइव वीडियो

कैमरे में कैद गाय के शिकार का ये लाइव वीडियो देख कोई भी सिहर उठेगा. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को बेहद डिस्टर्बिंग कहा. लेकिन यह भी स्वीकार किया कि जंगल का यही नियम है. वाइल्ड लाइफ के इस फूड चेन को रोका नहीं जा सकता है. ये प्रकृति का ईकोसिस्टम है, जो ऐसे ही चलता है. जिसने भी वीडियो को देखा वो लेपर्ड की ताकत को देख दंग रह गया. वीडियो में लेपर्ड ने एक गाय की गर्दन दबोच रखी थी. वीडियो को गौर से देखने पर पता चलेगा कि गाय सांसें ले रही थी. शिकारी और शिकार रेलिंग के आरपार थे, ऐसे में क्या पता गाय को जान बचने की उम्मीद रही होगी. लेकिन तेंदुए की जकड़ में आने के बाद वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोती गई और जैसे ही वो ज्यादा कमजोर पड़ी, तेंदुए ने उसे तेजी से रेलिंग के नीचे से खींच लिया.

