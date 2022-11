दीवार से हाथ बाहर निकालकर प्यार करवाता दिखा Otter, दिल जीत लेगा जानवर का ये वायरल वीडियो

जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं. प्यार, स्नेह और ममता का एहसास वो बखूबी समझते हैं. तभी तो प्यार करने के लिए वो अपना दिल खोलकर रख देते हैं और नफरत करने वालों को छोड़ते नहीं हैं. जो जानवर जंगलों की बजाय पिंजरे में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं वो प्यार के लिए लालायित नजर आते हैं एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां उदबिलाव यानी की शीशे की दीवार से हाथ बाहर निकाल कर प्यार मांगा दिखाई दिया.

ट्विटर @Yoda4ever पर शेयर वीडियो में Otter विज़िजर्स के हाथों में हाथ देकर प्यार करवाता दिखा. वीडियो बेहद क्यूट है. जहां कांच की दीवार के हाथ बाहर निकालकर Otter ने महिला के आगे कर दिए जिसे सहलाकर वो प्यार जताती दिखी. वीडियो को 2.2 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

बाहें फैलाकर प्यार-दुलार मांगता दिखा Otter

वायरल वीडियो किसी झुका है जहाँ कांच की दीवार के अंदर उदबिलाव उछल कूद करते दिखाई दे रहे थे और बाहर से सैलानी उनका नजारा ले रहे थे. विजिटर्स को देखकर Otter को प्यार पाने की इच्छा होने लगी. फिर वो कांच की दीवार में बने होल से अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर एक महिला को थमा देता है. और वह उसे सहलाने लगती है. उसके बाद Otter का चेहरा देखने लायक होता है. वो तसल्ली से स्नेह का आनंद लेता दिखाई दे रहा था यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

Petting the hands of an otter.. pic.twitter.com/s051cGHZne

— o̴g̴ (@Yoda4ever) November 7, 2022