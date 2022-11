VIDEO: सांप को लगाया शैम्पू, फिर घिस-घिसकर नहलाते शख्स कि बहादुरी देख हैरान रह गए लोग

ये दुनिया एक से एक अतरंगी लोगों से भरी पड़ी है. यहां ऊटपटांग कारनामा करने वालों की कोई कमी नहीं है. कुछ लोगों का कलेजा ऐसे दिलेरी से भरा पड़ा है कि खतरों से खेलना उनका शौक हो जाता है. यह बात उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो सांप जैसे खतरनाक जानवर को भी खिलौना समझने लगते हैं. वो सांप जिसे देखते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसे छूना तो दूर, सोचकर भी सिहरन होने लगती है, वैसे सांप को एक शख्स बच्चे की तरह पालता और नहलाता धुलाता दिखाई दिया.

ट्विटर के @DPrasanthNair पर शेयर एक वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे जहां एक शख्स कोबरा को साबुन शैंपू से घिस घिसकर ऐसे नहला रहा है, जैसे उसका बच्चा हो. वीडियो में शख्स की बहादुरी ने लोगों को हैरान कर दिया है. तो वहीं कुछ लोग जानवर की हरकत से सावधान रहने की नसीहत भी देते रहे.

बच्चे की तरह सांप को शैम्पू लगाकर नहलाता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स किंग कोबरा को साबुन शैंपू से घिस घिसकर चमकाने में जुटा हुआ है. वो शख्स सांप की ऐसे सफाई कर रहा था जैसे अपने बच्चे को नहला रहा हो. पूंछ से लेकर सिर तक एक भी जगह नहीं छोड़ी, जहां शख्स ने शैम्पू ना घिसा हो. और सांप को नहलाने धुलाने के इस कार्यक्रम के दौरान शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसका रोज़ का काम है. तभी तो वो इतना निडर और बेखौफ़ था.

See the bond between the snake and the person.

The background Malayalam song is a movie song where the father gives bath to his kid

Rcvd from WA pic.twitter.com/3RqUfhZINt

