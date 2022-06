नहाने के बाद ऐसी हो गई पपी ही हालत, मालिक का हाथ पकड़कर कांपते हुए वीडियो वायरल

कुत्ते जितने समझदार, ईमानदार और बहादुर होते हैं, बचपन में उतने ही क्यूट लगते हैं. बड़े कुत्ते जहां ज़रूरत पड़ने पर शेर से भी लड़ने से नहीं चूकते, अपनी जान की परवाह किए बिना मालिक के लिए जोखिम उठा लेते हैं. लेकिन वहीं कुत्ते जब प्यारे पपी होते हैं, तो उनकी एक से एक हरकतें दिल जीत लेती हैं. क्यूट के साथ-साथ बेहद डरपोक होते हैं पपीज़. जिनसे खतरे का सामना करने की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, पानी में नहाने में भी उनकी हालत खराब हो जाती है.

wildlife viral series के तहत एक ऐसे पपी को देखिए जिसके नहाना किसी हादसे से कम नहीं. बाथटब में गीला बदन के साथ पपी अपनी मालकिन के हाथ से ऐसा चिपका हुआ था जैसे उसे किसी ने यातना दी गई हो. वो बाकायदा कांप रहा था. @FredSchultz35 ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो को 13 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले. करीब 60 हज़ार लाइक्स और 6 हज़ार के करीब कमेंट्स मिले. डरते कांपते पपी का वीडियो वायरल हो गया है.

नहाकर डर से कांप उठा प्यारा पपी

कुत्तों को नहलाना कोई आसान काम नहीं होता. अपनी आवाज़ा से दहलाने वाले बहादुर कुत्ते के सामने जब नहाने धोने की बात आती है तो वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं. मालिकों को अपने डॉगी को नहलाना बड़ी चुनौती बन जाता है. कुछ को छोड़ दे तो ज्यादातक कुत्ते नहाने से न जाने क्यों भागते हैं. जबकि पानी में दिन भर पड़े रहने पर भी उनका मन नहीं भरता. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया जहां एक प्यारा पपी घर के बाथटब में नहा रहा था, लेकिन जैसे ही मालिकन ने उठकर जाने की कोशिश की पपी ने उसका हाथ ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे गुहार लगा रहा हो कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ना. अरे वो तो ऐसे कांप रहा था कि समझना मुश्किल था कि वो डर से कांप रहा है या फिर ठंड से.

Where are you going…I can’t swim. pic.twitter.com/OqlJvJMcAY

— Fred Schultz (@FredSchultz35) June 28, 2022