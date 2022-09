बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश में नज़र आया डॉगी, देखिए मज़ेदार वीडियो

सोशल मीडिया पर आपको जानवरों से जुड़े एक से एक मजेदार वीडियो देखने को मिल जाएंगे. कुत्ते और बिल्ली की तो शरारते है और मस्ती देख लोग दिनभर की थकान भूल जाते हैं. वो होते ही इतने क्यूट है कि उनका वीडियो देखना हर किसी को बहुत पसंद आता है. इसलिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक होता है जानवरों से जुड़ा वीडियो.

Wildlife viral series: ट्विटर के @Yoda4ever पर एक वीडियो में डॉगी का अंदाज देख आपको हंसी आ जाएगी. छोटा पपी पहली बार बारिश को देखता है. रिमझिम फुहारें उसे इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा. मुंह खोल खोलकर बारिश के हर बूंद को पकड़ना चाहता था. पपी और बारिश की बूंदों के बीच खेल का ये वीडियो 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

Puppy sees rain for the first time and tries to catch rain drops..️ pic.twitter.com/wpCUf1CxhO

— o̴g̴ (@Yoda4ever) September 23, 2022