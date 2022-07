खरगोश ने ऐसे दी टाइगर को मात, डिफेंस नहीं लगातार अटैक की रणनीति अपनाकर किया भागने पर मजबूर

हार कमज़ोर होने की वजह से नहीं देखनी पड़ती, कोई भी तब पहले हार जाता है जब हार को खुद पर हावी होने देता है. वो पहले ही मान लेता है कि उसकी जीत नामुमकिन है. सामने वाले ताकतवर और खुद को कमज़ोर समझकर कोशिश ही छोड़ दी जाए तो, हार का सामना करने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर दिमाग लगाकर सही रणनीति से हमला किया जाए तो ताकतवर को भी मात दी जा सकती है. ये खरगोश से बेहतर और कौन समझ सकता है जिसने सबसे तेज़ होकर भी सबसे स्लो स्पीड कछुए से मात खाई हो.

Wildlife viral series में एक ऐसे खरगोश से मिलिए जिसने शेर-चीते को भी भागने पर मजबूर कर दिया. सामने खूंखार जानवर को देख डर कर डिफेंसिव होने की बजाय लगातार अटैक करने की रणनीति अपनाकर चीते के बच्चों को परास्त कर दिया. IFS Dr.Samrat Gowda ने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया.

खरगोश ने किए इतने वार कि शेर-चीते ने मानी हार

दूध का जला छाछ भी फूंक-फूककर पीता है. ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन उस सबक को सदियों तक याद रखने वाले को नहीं देखा होगा. तो आज आपको ऐसे खरगोश से मिलवाते हैं जिसने कछुए से हार का सामना करने के बाद से ही हार मानना छोड़ दिया है. सामने कोई भी हो उसकी ताकत को कभी खुद पर हावी न होने देने की ठान ली है. तभी तो अब उसने लगातार कोशिश करते रहने को तवज्जो देकर खूंखार जानवर को मात दे दी. जी हां, छोटे से प्यारे से खरगोश के सामने टाइगर और शेर के बच्चे थे, लेकिन उनसे खतरा महसूस कर डिफेंसिव होने की बचाय उसने अटैकिंग ट्रिक को अपनाया. और बिना थमें लगातार उनपर वार करता रहा. जिससे उन्हें कुछ औऱ सोचने का मौका ही ना मिला और टाइगर को जान बचाकर भागना पड़ा.

