नींद से जगाने का ऐसा स्टाइल की मुर्दे भी उठ खड़े हों, मालिक को सोते देख ऐसे उठाने लगता है कुत्ता

घर में जानवर पालना सबके बास की बात नहीं होती. उनके साथ प्यार दुलार के अलावा उनके ढेरों नखरे भी उठाने पड़ते हैं. उनकी शरारतें, ऊटपटांग हरकतें सबकुछ बर्दाश्त कर पाने का सब्र हो तभी घर में किसी पालतू को रखने का विचार मन में लाइएगा. इतना ही नहीं धीरे-धीरे जब वो अपने मालिक पर हक जताने लग जाते हैं फिर तो खुद आपकी भी नहीं सुनेंगे. वहीं करेंगे जो वो चाहते हैं. अगर यकीन न हो तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए जो इंटरनेट पर छा गया है.

Wildlife viral series में आज का वीडियो देख आप पालतू जानवर से कहीं तौबा न कर ले. गहरी नींद में सोए मालिक को उठाने के लिए डॉगी ने इतनी मेहनत की कि मुर्दा भी उठ खड़ा होता. लेकिन बेड पर पड़ा शख्स शायद अपनी डॉगी के साथ शरारत के मूड में था इसीलिए सिर पर इतने थपेड़े खाकर भी नहीं उठा.

कभी देखा है मार-मारकर नींद से जगाने वाला कुत्ता?

वीडियो देख आप डर भी सकते हैं और सहम भी सकते हैं इसलिए ज़रा दिल मजबूत करके देखिएगा एक कुत्ते की अपने मालिक के साथ ऐसी ज्यादती. जी हां गहरी नींद में सोए किसी इंसान को अगर कोई इतने खतरनाक ढंग से जगाने की कोशिश करेगा तो उसे ज्यादती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये क्या जबरदस्ती है. अगर कोई इंसान अभी औऱ सोना चाहता है तो उसे सिर पर थपेड़े मार-मारकर इस तरह जगाने की कोशिश करना कि बेचारे का अंग-अंग कराह उठे, ये कैसी चिंता है. सोशल साइट पर ये कुत्ता जिस तरह बिस्तर पर पड़े मालिक को जगाने की कोशिश करता वीडियो वायरल हो गया है. कुत्ते ने नींद हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सिर पर, पीठ पर इतने हमले करता है कि बस पूछिए मत.

Wake up…come on man…time to wake up! pic.twitter.com/tVcGvNzEXN

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) June 30, 2022