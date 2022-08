देखिए हाथी की स्वैग वाली गजगामिनी चाल, दुनिया से बेफिक्र मस्त मगन मूड में चलती दिखी

गजगामिनी सी चाल वाली कहावत आपने कई बार सुनी होगी. किसी को बलखाते और लहराते हुए चलते देखकर अक्सर गजगामिनी सी चाल का उदाहरण दिया जाता है. लेकिन क्या असल में कभी किसी गजराज को गजगामिनी वाली चाल चलते देखा है? अगर नहीं तो ये वीडिओ खास आपके लिए ही है. जहां हाथी की मस्त चाल देखकर आप भी उसके फैन हो जाएंगे. अपनी ही धुन में मगन हाथी को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा.

Wildlife viral series में IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट @susantananda3 पर हाथी का वीडियो शेयर किया. जिसमें वो गजगामिनी की चाल चलती नजर आ रही है. हाथी का अंदाज़ इतना निराला है कि आप भी एक बार देख लें तो गजराज के स्वैग से नज़रे नहीं हटा पाएंगे. वीडियो में हाथी का स्टाइल देख लोग फैन हो गए.

किसी से कम नहीं हाथी का स्वैग

सोशल मीडिया पर हाथी का वो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो लहराते और बलखाते चल रही है. अपनी चाल के साथ साथ अपनी सूंड को भी इधर से उधर लहराकर मस्त चाल में आगे बढ़ता दिखा हाथी. एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लूप में इसे बार बार देखना चाहेंगे. दावा है कि हाथी के इस वीडियो को देखने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि आखिर गजगामिनी की चाल किसे और क्यों कहते हैं. जब हाथी खुश होते हैं तो शायद कुछ ऐसे ही नजर आते हैं. इंटरनेट पर लोगों को हाथी का ये स्वैग बेहद पसंद आया.

Those beautiful tusks to match the swag💕

Watching in loop.

🎥 Nazan Askalli pic.twitter.com/ykhfl3Dltk

