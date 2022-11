VIDEO: 'स्वच्छ भारत अभियान' का सबसे काबिल सफाईकर्मी बना हाथी, कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते दिखे गजराज!

धरती के सबसे विशाल जानवर हाथी से हर कोई दहशत खाता है. वो इतना विशाल और ताकतवर होता है कि एक झटके में सबकुछ तहस नहस कर सकता है घर और गाड़ियों को तो कचरे की तरह उड़ा सकता है. लेकिन बिना किसी वजह वो ऐसा करते नहीं है. हाथियों की एक से एक क्यूट और मजेदार वीडियोज भी देखने को मिलते हैं. और अब तो हाथी सफाई के महत्त्व को भी बखूबी समझने लगे हैं.

ट्विटर के @IamSuVidha पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया, जहां जंगल का विशाल गजराज कचरे को डस्टबिन में डालते नजर आया. सफाई के प्रति सतर्क हाथी को देखकर लोग हैरान रह गए. हाथी की इस हरकत से पता चल गया कि इसे भी स्वच्छ भारत अभियान की खूब जानकारी है और वह जानता है सफाई का महत्त्व. सफाई करते हाथी का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

कभी देखा है हाथी राजा का ऐसा सफाई प्रेम?

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड से कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता दिखा तो लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. हाथी जैसे जानवर से ऐसी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. अमूमन तोड़फोड़ कर तबाही मचाने वाले हाथी कभी सफाई के प्रति भी इतने सतर्क दिखाई देंगे, ऐसा कोई नहीं सोच सकता था. यही वजह है कि कचरे को डस्टबिन में डालl गजराज का ये वीडिओ खास बन गया. तभी तो वीडियो देख कर कहना पड़ेगा कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए इससे अच्छा ब्रांड ऐंबैसडर नहीं मिल सकता.

Even elephant knows good manners, what about you ?#ViralVideos #Trending #elephant pic.twitter.com/eao3sxRMfh

— SuVidha (@IamSuVidha) November 24, 2022