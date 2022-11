VIDEO: जंगल में इंसान को देखकर विशाल भालू ने किया अटैक, पर शिकार नहीं कुछ और ही था मकसद

भालू हर किसी को बेहद क्यूट और मस्तमौला जानवर लगते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोगों के जेहन में भालू की टेडी बियर जैसी शॉफ्ट इमेज होती है. लेकिन हकीकत यही है कि भालू एक जंगली जानवर हैं, जो शेर चीते की तरह ही बेहद खूंखार और खतरनाक होता है. एक बार जो विशाल भालू की जद में आ गया, फिर वो उसे चीर फाड़ सकता है. कद काठी में भी अच्छा खासा भारी भरकम होता है. उसका सामना और उसे पंगा लेना आसान नहीं होता.

ट्विटर के @Enezator पर शेयर वीडियो में विशाल भालू दो लोगों पर हमला करता दिखाई दिया. वीडियो किसी जंगल जैसी जगह का है. जहां इंसानों को देखते ही भालू ऐसा मचला कि फिर धावा ही बोल दिया. लेकिन जैसे ही वीडिओ आगे बढ़ा, माजरा कुछ और ही निकला. भालू का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो तो उनके साथ खेल का मज़ा उठाने लगा.

जंगल में मिला भालू लेकिन शिकार की जगह करने लगा शरारत

वायरल वीडियो में जंगल में एक विशाल भालू दो लोगों के साथ लिपटा दिखाई दे रहा है. दरअसल जंगल में दो लोगों को देखते ही भालू अचानक उनपर हमलावर हो गया. जैसा कि जानवर अक्सर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है की इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. भालू के अटैक से दोनों आदमी सहम गए होंगे. वो दोनों अपने पखेरु उड़ जाने की आशंका में होंगे. लेकिन अगले ही पल भालू ने कुछ ऐसा किया की वो दोनों सन्न रह गए. भालू ने उन पर हमला नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो भालू तो उन दोनों से लिपटकर खेल कूद करने में मस्त हो गया.

Every animal has a language, you have to understand it perfectly pic.twitter.com/tDT4YThudp

— Great Videos (@Enezator) November 22, 2022