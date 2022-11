VIDEO: कैमरा देखते ही बेस्ट फ्रेंड्स की तरह चिपककर खड़े हो गए 3 कुत्ते, फोटो के लिए देने लगे क्यूट पोज़

कुत्ते केवल ईमानदार वफादार और समझदार ही नहीं होते बल्कि वो बहुत भोले और क्यूट भी होते हैं. एक्टिंग में भी वो किसी से कम नहीं होते. दिखावे के लिए झूठा मूठा मुस्कुरा देना और प्यार दिखाना भी वो बखूबी समझ गए हैं. यकीन ना हो तो वो वायरल वीडियो जरूर देखिए जिसमें तीन कुत्ते कैमरा देखते ही ऐसे पोज़ देने लगे मानो सालों पुराने फ्रेंड्स हो. लोगों को कुत्तों की फोटो के लिए जुगलबंदी खूब पसंद आई.

ट्विटर के @buitengebieden पर शेयर एक वीडियो में कुत्तों की दोस्ती देख आप मुस्कुरा उठेंगे. इनकी दोस्ती कैमरा देखकर जागी और अलग अलग खेल रहे तीनों को तो एक साथ ऐसे पोज़ देने लगे मानो सालों पुराने बेस्ट फ्रेंड्स हो. कुत्तों का फोटो प्रेम लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो के 44 लाख से ज्यादा व्यूज़ हो गए.

कैमरा देख कर उमड़ी कुत्तों के बीच दोस्ती

तीन में से अचानक एक कुत्ता बाकियों पर लपका, एक को दबोचा, अगले ही पल तीसरे को भी अपनी बांहों में भरकर दोनों के मुंह के बीच अपना मुंह घुसा दिया. कुत्तों का ये फनी अंदाज तब नजर आया जब सामने उन्हें कैमरा दिखाई दिया. कैमरा देखते ही फोटो के लिए पोज़ देने की समझ आई तो झटपट काला कुत्ता दो भूरे कुत्ते के ऊपर लपक गया और जबरन बाहों में ऐसे घसीटने लगा मानो कितना पुराना यार हो. फिर इंसानों की ही तरह तीनों ने एक दूसरे के साथ अपना मुंह ऐसा सटाया मानों इन तीनों जैसा तो कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ही नहीं.

We all have that friend when you try to take a picture.. 😂 pic.twitter.com/H0uP2mnR71

— Buitengebieden (@buitengebieden) November 9, 2022