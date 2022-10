सड़क पर अचानक हाथी को देख हड़बड़ा गई स्कूटी चलाती महिला, फिर दोनो ने मज़ेदार ढंग से खुद को बचाया

सोशल मीडिया अतरंगी और मजेदार वीडियो से भरा पड़ा है. जो लोगों के खाली वक्त और तनाव भरे पलों के बीच एंटरटेनमेंट भरने का काम करता है. ऐसे वीडियो देखना सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आता है जो मजेदार और हंसी ठहाके लगाने पर मजबूर कर देने वाले हो. लिहाजा ऐसी ही पसंद का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें हाथी और लड़की की भिड़ंत होते होते बच गई.

आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्कूटी चलाती महिला का वीडियो शेयर किया. जिसे देखने के बाद लोग हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो में अचानक रोड पर हाथी को देखकर स्कूटी सवार महिला ऐसा हड़बड़ाई कि घबराहट देखकर हाथी के भी हाथ पांव फूल गए. फिर जो हुआ उसे देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही. वीडियो पर लोग तरह तरह से मज़े ले रहे हैं.

बीच सड़क पर स्कूटी सवार महिला का हाथी से हो गया सामना

वायरल वीडियो में एक लड़की स्कूटी चलाती दिखाई दी. जिसके पीछे एक और साथी बैठी हुई है. जिस सड़क पर लड़की स्कूटी चला रही है. वो सड़क किसी जंगली इलाके के बीच से गुजर रही थी. लिहाजा आगे बढ़ने के दौरान अचानक एक हाथी बीच सड़क पर आ गया. जिससे अचानक अपने सामने देखकर स्कूटी सवार महिला हड़बड़ा गई. फिर हाथी से बचने के चक्कर में स्कूटी सड़क पर ऐसे लहराने लगी जिसे देख बेचारा हाथी भी घबरा गया. स्कूटी सवार महिला से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा. फिर किसी तरह बेचारा हाथी खुद को बचाकर सड़क के उस पार जा पहुंचा.

Elephant barely managed to save herself from the lady driver pic.twitter.com/UIN9J41tZK

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 13, 2022