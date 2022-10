Video: धुआं उड़ाती चिड़िया को देख दंग रह गए लोग, मन मोह लेगी ‘स्मोकिंग बर्ड’ की खूबसूरती

कुदरत की बनाई एक से एक खूबसूरती देखने को मिलती है, जो सभी का मन मोह लेती है. प्राकृतिक खूबसूरती हो या फिर जीव जंतुओं की बहुत सी ऐसी प्रजातियां होती हैं, जिनमें कुदरत ने इतने खूबसूरत रंग भरे हैं कि देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा. साथ ही कुछ ऐसी खासियत भी नज़र आ जाती है. जिसे देख लोग अचरज से भर उठते हैं. एक ऐसी ही चिड़िया का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ ऐसा है जो आम जीवों मे देखने को नहीं मिलता.

ट्विटर पर रेलवे के अधिकारी Ananth Rupanagudi ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया ने जैसे ही मुंह से धुआं उड़ाया, लोग उसे देखकर अचरज में पड़ गए. ब्राज़ील में पाई जाने वाली इस चिड़िया का नाम बेल बर्ड है जिसके मुंह से धुआं उड़ता हुआ कैमरे में कैद हुआ. वीडियो को 2.82 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

मुंह से धुंआ उड़ाती चिड़िया को देख हैरान हुए लोग

सोशल पर एक चिड़िया का वीडियो वायरल हो रहा है जो पेड़ की डाली पर बैठकर मुंह से धुआं उड़ाती दिखाई दी. सफेद देह और रंगबिरंगी चेहरे वाली ये चिड़िया लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई, जब दो तीन बार की कोशिश के बाद अचानक इसके मुंह से धुआं उठने लगा. जिसे देखते ही लोग अचरज से भर गए. उसकी वजह ये है की अब तक शायद ही कोई और चिड़िया ऐसी होगी जिसके मुंह से धुआं उठते देखा गया होगा. वीडियो में एक कैमरामैन अपने कैमरे के साथ एक जगह खड़ा था जिसने कैमरे में चिड़िया का वीडियो कैद किया. उसी के लिए के जरिए यह वीडिओ लोगों तक पहुंच पाया.

Popularly called the smoking bird – such a beauty! Wonder what it’s actually called! #birds #amazing pic.twitter.com/QUrI9CQqZI

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) October 12, 2022