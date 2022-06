अब तक का सबसे शानदार हंटिंग वीडियो, जहां शिकारी खुद शिकार हो गया

जानवरों को अपने शौक के लिए इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. कुछ लोग उन्हें पालते हैं, उन्हें ट्रेन्ड करते हैं, मगर कुछ लोग हथियार के बल पर जानवरों पर जीत मुकम्मल करना चाहते हैं. दूसरों के सामने डींगें हांकने के लिए उनकी जान लेने में नहीं हिचकते. शिकार के नाम पर जंगली जानवरों की जान लेना गलत ही नहीं अपराध है. ऐसा करने वालों को सज़ा मिलनी ही चाहिए. एक वीडियो में खुद शिकार ने ही शिकारी के साथ न्याय कर दिया जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हंटिंग का बेहतरीन वीडियो शेयर किया. जहां हथियार के बल पर जानवर पर जीत हासिल करने की इच्छा पाले शख्स को जानवर ने निहत्था ही सबक सीखा दिया. बंदूक तानकर शिकार के लिए आए शिकारी पर ऐसा ज़ोरदार अटैक हुआ कि शिकारी की आंखे फूट गई. वीडियो ऐसे लोगों के लिए सबक होगा, जिन्हें अपने शौक के लिए जानवरों की जान लेना पसंद है.

हिरन ने कर लिया शिकारी का शिकार

वीडियो एक जंगल का है, जहां पहले ही शॉट में एक जंगल की ओर तानी गई बंदूक नज़र आती है जो निर्मम शिकारी के हाथ में थी. वो पूरी तरह शिकार को मार डालने की तैयारी में था. निशाना साधा जा चुका था. बस इंतज़ार था किसी जानवर के आने की आहट का. जिसे सुनते ही शिकारी अपनी बंदूक का बारूद उसके शरीर में डालकर चैन की सांस लेता. और दूसरों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता. लेकिन कहते हैं ना कि हर बार गलत नियत वाले ही अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते. उनका कर्म उन्हें फल ज़रूर देता है. जब तक कि वो बंदूक से फायर करता, चीते की सी रफ्तार में भागता हुआ एक हिरण आया और सीधे शिकारी पर ही हमला बोल दिया. अटैक इतना ज़ोरदार था कि नापाक मंसूबे वाले शिकारी को संभलने का भी मौका नहीं मिला और हिरन अपना काम कर चलता बना. हिरन ने शिकारी की एक आंख ही फोड़ दी. न रहेगी आंख, न करेगा शिकार.

Haven’t seen a better hunting video than this☺️

VC:el luisico pic.twitter.com/GUX7NxQa9D

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 28, 2022