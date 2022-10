हिरण की गर्दन को दबोचकर ले जा रहा था काला तेंदुआ, तभी तेज चकाचौंध ने बिगाड़ दिया सारा खेल! देखें Video

इंसान सब कुछ पा लेना चाहता है. पूरी धरती पर अपना ही कब्जा चाहता है. सब कुछ देखना और दिखाना चाहता है. इस चक्कर में इंसानों ने धरती के बाकी जीव जंतुओं के स्थानों पर तो अतिक्रमण कर ही लिया है. अब उनके बचे खुचे स्थान को भी कैमरे की नजर से दूर नहीं होने देना चाहते हैं. इंसानों का यही अतिशय बढ़ता हस्तक्षेप जानवरों के जीवन को दूभर बनाने लगा है. हाल ही में वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेंदुए को शिकार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा.

आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें काला तेंदुआ हिरण का शिकार कर रहा था. काले तेंदुए ने हिरण की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच रखा था. लेकिन उसे लेकर जा पाता उससे पहले ही कैमरों की चकाचौंध ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया. और तेंदुए को शिकार छोड़कर जाना पड़ा.

रात के अंधेरे में कैमरे में कैद हुआ हिरण को मुंह में दबोचे काला तेंदुआ

वायरल वीडियो में एक काला तेंदुआ हिरण का शिकार करता दिखाई दिया. रात के अंधेरे में उसने हिरण की गर्दन को अपने जबड़ों से कस कर दबोच रखा था. हिरण के प्राण पखेरू उड़ चुके थे. अब बारी थी उसे भोजन की तरह ग्रहण करने की. लेकिन इंसानों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ. हर जगह कैमरा लेकर घुस जाने की आदत के चलते उन्होंने शिकारी और शिकार को कैमरे में कैद करने के लिए रात के अंधेरे में बत्ती जला दीं. और अचानक आई इस चकाचौंध ने तेंदुए को ऐसा परेशान कर दिया उसे मुंह में लिया गया शिकार वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा.

A perfect capture. Both by the leopard & the videographer😞😞

But who gave the right to capture these rare moments of nature in full glare of spot light?

