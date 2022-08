Video: पानी की धार की जगह पाइप को चाटती रही बिल्ली, घंटों बाद भी रह गई प्यासी

बिल्लियां फितरतन बेहद शैतान, शरारती और नकचढ़ी होती हैं ये तो सभी जानते हैं, फिर भी उनकी डिमांड खूब रहती है. क्यूट कैट्स को पसंद करने वाले और प्यार करने वालों की कमी नहीं है. तभी तो सोशल मीडिया पर बिल्ली से जुड़े ढेरों वीडियो शेयर किए जाते हैं. जो देखते ही देखते वायरल भी हो जाते हैं. बिल्लियों की तमाम खूबियों में से एक है ‘बेवकूफ़ी’, जिसे अक्सर करती बिल्लियां कैमरे में कैद हो जाती हैं.

Wildlife viral series ट्विटर के @Yoda4ever पर शेयर एक वीडियो में बिल्ली की बेवकूफ़ी देख आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे. प्यासी बिल्ली पानी की धार पर मुंह लगाने की बजाय पानी वाली पाइप पर ही जीभ लपलपाती रह गई. और पानी गिरकर बर्बाद होता रहा. वीडियो देख लोग बोले बिल्ली होती ही ऐसी है.

पानी की जगह पाइप चाटती दिखी प्यासी बिल्ली

सोशल मीडिया पर भले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमे वो पानी पीने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. कोशिश का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बिल्ली नल के बिल्कुल पास है, पानी की धार भी गिर रही है, लेकिन पानी को पीने की बजाय वो पानी वाले पाइप पर जीप लपलपाती दिखाई दे रही है. काफी देर तक वो ऐसा ही करती नजर आईं. पानी गिरकर बर्बाद होता रहा और वो पाइप को चाटती रही. ऐसे में भला उसकी प्यास क्या खाक बुझती. लिहाजा प्यास बुझने के इंतज़ार में वो घंटों ये हरकत करती रहीं. इसलिए इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है ‘Why am I still thirsty’ यानी ‘मैं अभी भी प्यासी क्यों हूं?’

Why am I still thirsty.. pic.twitter.com/9NWPd0T7Y7

— o̴g̴ (@Yoda4ever) August 17, 2022