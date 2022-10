ग्रैविटी को मात देकर बिल्ली ने लगाई ऐसी छलांग, देखकर लोग बोल उठे ये है 'अमेज़िंग जंप'

वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोज इतने इम्प्रेस्सिव होते हैं कि उसे देखना लोगों को बेहद पसंद आता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया जानवरों से जुड़े वीडियो से भरा पड़ा रहता है. जिसे देखकर लोग अपने दिन भर की थकान तो दूर करते ही हैं. साथ ही जानवरों से प्यार करने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होता है. इसी कड़ी में एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है जो ग्रेविटी को मात दे दी दिखाई दीं.

Wildlife viral series: आईएफएस डॉ सम्राट गोडा ने ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिया में एक बिल्ली बर्फीली नदी के ऊपर ऐसी छलांग लगाते दिखाई दी जिसे देखकर लोग दंग रह गए. एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बिल्ली ऐसा उछली कि कुछ देर तक लगा कि वो हवा में उड़ रही हो. बिल्ली की छलांग ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया.

बिल्ली ने लगाई ऐसी छलांग की हवा में उड़ती सी दिखी

वायरल वीडियो किसी बर्फीले इलाके का है. जहां बिल्ली नदी की बाईं तरफ बर्फ़ से ढकी एक छोटी चट्टान पर बैठी थी. यहां से वो दूसरी तरफ जाने के लिए नदी की दूरी को माप रही थी. फिर जैसे ही उसने नदी के जरिए दूसरे छोर की दूरी को मापा, पूरी तैयारी के साथ उसने इतनी जोरदार छलांग लगाई कि लंबी चौड़ी नदी को एक बार में ही पार कर गई. इस दौरान बिल्ली के छलांग लगाने का जो नजारा कैमरे में कैद हुआ वो बेहद खूबसूरत था. बिल्ली के शरीर की पूर्ति उसमें चीते सा अहसास करा रही थी. वीडियो को स्लोमोशन में कैप्चर किया गया था जिसने वीडियो की खासियत को और ज्यादा बढ़ा दिया.

Is it jumping or flying???? pic.twitter.com/XMNI2GB1lg

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) October 10, 2022