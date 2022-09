पानी में कुछ ऐसे लेटा रहा कुत्ता, लोग बोल उठे मगरमच्छ की नई प्रजाति की खोज

डॉगी ऐसा जानवर होता है जिसके समझदारी और वफादारी के लोग कायल होते हैं उसके वीडिओ देखना इंटरनेट पर लोगों को बेहद पसंद होता है. जानवरों से जुड़े विडियोज में सबसे ज्यादा डॉगी के वीडिओ ही वायरल होते हैं. लेकिन सिर्फ समझदारी ही नहीं, डॉगी कुछ कॉमेडी और बेवकूफी कर के भी हिट हो जाते हैं. जैसे वो डॉगी जो इन दिनों एक नई प्रजाति का तमगा पाकर हिट हो रहा है.

Wildlife viral series में ट्विटर के @Yoda4ever पर शेयर एक मजेदार वीडियो देख आप हंस पड़ेंगे एक डॉगी तालाब में इस कदर लेटा रहा की उसे मगरमच्छ की नई प्रजाति का तमगा देना पड़ा. अगले ही पल एक और साथ ही डॉगी ने पानी में उस पर ऐसी छलांग लगाई कि उठकर भागने को मजबूर हो गया मगरमच्छ वाला डॉगी. वीडियो को 1.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले.

New crocodile species has been discovered in South Wales, UK…

Discovered by ➜: @DenisLaw_WFT pic.twitter.com/WHaVZVNTkY

— o̴g̴ (@Yoda4ever) September 20, 2022