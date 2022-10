चटपटे गोलगप्पे देख मचल उठा हाथी का मन, फिर चटकारे लेकर उड़ाया पानीपुरी का मज़ा

गोलगप्पे कहें या फिर कह लें पानीपुरी. चाहे जिस नाम से पुकारें इस चटकीली डिश को. लेकिन ये लोगो को ललचाने पर मजबूर कर ही देता है. गोलगप्पे का छेला दिखा नहीं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है. आदमी, औरत या हो बच्चे. हर किसी को चटखारे ले लेकर गोलगप्पों का स्वाद लेना बेहद पसंद होता है. लेकिन क्या कभी आपने पानीपुरी के ठेले पर हाथीराजा को स्वाद का मज़ा लेते देखा है? अगर नहीं तो चलिए अब देख लीजिए.

Wildlife viral series: असम की तेजपुर में हाथी को गोलगप्पे का मज़ा लेते देख लोग अचरज में पड़ गए. पानी पुरी के ठेले के पास खड़े होकर गजराज एक एक कर खूब गोलगप्पे उड़ाते नजर आए. दरअसल जिस रास्ते से हाथी गुजर रहा था वहीं गोलगप्पे का ठेला देख हाथी का मन मचल उठा. फिर गोलगप्पे वाले ने भी खूब मज़े से गजराज को चखाया गोलगप्पों का स्वाद.

ठेले पर खड़े होकर गजराज ने खाए चटपटे गोलगप्पे

वायरल वीडियो असम के तेजपुर इलाके का है जहाँ एक ठेले के पास खड़े होकर गजराज ने गपागप गोलगप्पों का खूब मजाक उड़ाया. गोल गप्पे के ठेले वाला एक एक गोल गप्पे बनाता जा रहा था जिसे सूंढ़ से पकड़कर हाथी राजा अपने मुंह में डालते जा रहे थे. एक गोलगप्पा खत्म नहीं होता कि दूसरे के लिए हाथ की तरह सूढ़ फैलाकर खड़े हो जाते थे गजराज. जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी.

A video of a jumbo from Assam has recently gone viral on social media. In the footage, the elephant can be seen hogging pani puris. The vendor also happily prepares the puffs one by one and hands them over to the elephant who had extended its tusk. #Viral #Elephant #panipuri pic.twitter.com/BrsKYd09Dh

— Odisha Basi ( ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ) (@OdishaBasii) October 12, 2022