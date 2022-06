टाइगर के सामने फोटो खिंचवाने गई बच्ची, तभी एक ने लगाई ऐसी छलांग, डर से भाग खड़ी हुई लड़की

वाइल्ड लाइफ से जुड़े ऐसे तमाम वीडियोज़ होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी दहशत में आ जाए. कभी जानवरों के बीच का संघर्ष तो कभी हंटिग वीडियोज़. कभी किसी इंसान का किसी खूंखार जानवर का शिकार बन जाना. इन वीडियोज़ को देखकर डर से हालत पतली हो जाना आम बात होती है. कोई भी जंगल सफारी या ज़ू कितना भी सेफ क्यों न कहा जाए, मगर जानवर तो जानवर ही होता है. कब क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता.

Wildlife viral series में डरा देने वाला वीडियो चिड़ियाघर का है जहां शेर के अटैक से सहम गई बच्ची. दरअसल ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर शेयर वीडियो में बच्ची के पीछे दो टाइगर्स दिखाई दे रहे हैं. जिनके सामने खड़े होकर वो तस्वीर खिंचवाना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक एक टाइगर ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे बच्ची के पास आकर गिरा. जिसे देखते ही डर से भाग चली बच्ची.

पीछे से टाइगर ने मारी छलांग तो सहम गई बच्ची

चिड़ियाघर के वीडियो में फोटो पोज़ देकर एक बच्ची ऐसी जगह खड़ी दिखाई दे रही थी जिसके ठीक पीछे दो-दो टाइगर्स भी दिखाई दे रहे थे अभी बच्ची फोटो क्लिक करवाने ही वाली थी कि तभी न जाने उन दो में से एक टाइगर को क्या सूझा कि उसने बच्ची की तरफ एक जोरदार ऊंची छलांग लगा दी. और सीधा बच्ची के पास आखर उसी छलांग खत्म हुई इतना देखना था कि बच्ची हड़बड़ा गई और दहशत में आकर तेज़ी से वहां से भाग खड़ी हुई. गनीमत रही थी बच्ची को कुछ हुआ नहीं. इसके पीछे वजह ये है कि बच्ची के पीछे मोटे कांच की एक दीवार थी, दीवार के पार एक तालाब था और तालाब के पार रहते थे टाइगर. जिसे ऊंची छलांग लगाकर भी बाघ बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था.

Whoa and very sad as well!pic.twitter.com/MrKlUYqjZo

— Figen (@TheFigen) June 27, 2022