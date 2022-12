Viral Video: हाथियों के झुंड को देखते ही भाग खड़े हुए 'जंगल के राजा'! गजराज के आगे फीकी पड़ी शेर की बादशाहत

शेर जंगल का राजा होता है ये सभी जानते हैं. क्योंकि वो जंगल का सबसे ताकतवर और खूंखार जानवर होता है. उसकी एक दहाड़ से जंगल कांप उठता है. उसके आगे किसी की नहीं चलती. तभी तो हमेशा जंगल में शेर की ही बादशाहत होती है. लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर भी रहता है, जिसे देख कर जंगल का राजा भाग खड़ा होता है. उसके आगे शेर की साम्राज्य हिल जाता है. और वो दुम दबाकर भाग निकलने में ही भलाई समझता है.

ट्विटर के @BornAKang पेज पर शेर जंगल के वीडियो में शेरों की बादशाहत को हाथियों ने चकनाचूर कर दिया. शावकों के साथ आराम फरमाते शेर शेरनियों ने जैसे ही हाथियों के झुंड को अपनी ओर आते देखा, सभी दहशत के मारे एक एक कर भाग खड़े हुए. शेरों का ऐसा डरपोक रूप देख लोगों ने कहा हाथियों को होना चाहिए जंगल का राजा. वीडिओ को 14 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

हाथियों को देख दुम दबाकर भागे शेर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जंगल के वीडिओ में ढेर सारे शेर शेरनियां और शावक तसल्ली में बैठकर फैमिली टाइम बिताते नजर आए. लेकिन उनके इन फुर्सत के पलों को धरती के सबसे विशाल जानवर ने अपने कदमों की आहट से बर्बाद कर दिया. शेरों के झुंड की नजर जैसे ही अपने करीब आ रहे हाथियों के झुंड पर पड़ी उनकी हालत खस्ता हो गई. जंगल का राजा होने के बावजूद हाथियों से पंगा लेने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और आखिरकार उन्हें हाथियों का रास्ता छोड़कर भागना पड़ा. हालांकि इस दौरान झुंड का सबसे ताकतवर और बड़ा शेर आखिर तक वहां रुका रहा लेकिन आखिर में उसे भी भागने का रास्ता ही चुनना पड़ा. क्योंकि हाथी शेरों के डर से अपना रास्ता थोड़े ना बदलने वाले थे.

