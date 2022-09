पालतू डॉगी पर उमड़ पड़ा बच्चे का प्यार, फिर ऐसे गले लगाया कि देख कर मुस्कुरा उठेंगे आप

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डॉगी के वीडिओ वायरल होते हैं. असल में कुत्ते और इंसानों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग होती है. कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे समझदार जानवर होते हैं. वो अपने मालिक के प्रति वफादार भी होते हैं और भावनाओं को भी बखूबी समझते हैं. बच्चों से उनका खास लगाव होता है. यही वजह है कि छोटे बच्चे कुत्तों के साथ बहुत कंफर्टेबल और प्यारे अंदाज में देखे जा सकते हैं. गोल्डन रिट्रिवर और एक बच्चे का ऐसा ही वीडिओ वायरल हो रहा है.

Wildlife viral series में ट्विटर के @buitengebieden पर शेयर एक वीडियो में डॉगी और बच्चे के बीच का प्यार देख आप मुस्कुरा उठेंगे. डॉगी पर बच्चे का प्यार उमड़ा तो वो पहले उसे चूमता है फिर ऐसे गले लगता है के लिए दिए जमीन पर गिर पड़ता है. फिर अपने प्यारे गोल्डन रिट्रीवर डॉग के ऊपर ही बच्चा लेट जाता है. सोशल मीडिया पर डॉगी और बच्चे का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है इससे 77 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

पहले गले लगा फिर डॉगी पर सवार हो गया बच्चा

सोशल मीडिया पर एक बच्चे का अपने डॉगी के गले लगने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देख कोई भी आसानी से समझ सकता है की बच्चा अपने डॉगी को बेहद प्यार करता है और डॉगी भी बच्चे के प्यार को समझता है तभी तो उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. वीडियो में बच्चा अपने गोल्डन रिट्रीवर डॉग के पास आता है उसका चेहरा पकड़कर चूमता है, उसे छूता है फिर इतना ज़ोर से गले लगता है, कि उसके साथ ही वह जमीन पर पसर जाता है. फिर डॉगी के ऊपर लेटकर वो खूब आनंद उठाता है.

Sometimes you just need a hug.. 😊 pic.twitter.com/TChUMEF2oL

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 13, 2022