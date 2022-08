धोबी से भी अच्छी तरह कपड़े धोता दिखा बंदर, लोग बोले- अब नहीं पड़ेगी वाशिंग मशीन की जरूरत

सोशल मीडिया पर बंदरों के वीडिओ खूब पसंद किए जाते हैं. कभी लोगों के साथ शरारत करते, तो कभी खुराफ़ाती दिमाग लगाकर कुछ ऐसा करते जो अचरज में डाल दें. एक बार तो एक शख्स के हाथ से स्मार्ट फ़ोन छीनते दिखाई दिया था बंदर. इंसानों के पूर्वज कहे जाते हैं बन्दर, लिहाजा इनकी हरकतें इंसानों से बेहद मेल खाती है. एक ऐसा ही वीडिओ वायरल हो रहा है जहां बंदर धोबी बन गया.

Wildlife viral series में ट्विटर के @farhad55526050 पर शेयर एक वीडियो में हमेशा खुराफात और शरारत करने वाला बंदर कपड़े धोता दिखाई दिया. बंदर की मेहनत और अंदाज देखकर लोगों ने कहा कि अब तो वॉशिंग मशीन की जरूरत खत्म हो गयी. ये तो धोबी से भी बेहतर है.

धोबी की तरह पटक-पटक कर कपड़े धोता दिखा बंदर

इंसानों के पूर्वज कहे जाते हैं इसीलिए उनके द्वारा किए गए हर काम की कॉपी करने में पीछे नहीं रहते. पीछे रहे भी कैसे, प्रवृत्ति तो इनकी नकलचियों वाली है. जो काम किसी और को करते देखते हैं उसे झट से अपना लेते हैं और फिर हूबहू वही हरकत दोहराने लगते हैं. और इसीलिए एक बंदर अब धोबी बनता दिखाई दिया. जी हाँ धोबी, बिलकुल किसी प्रोफेश्नल धोबी की तरह साबुन कपड़े धोने का ब्रश पानी और गंदे कपड़े लेकर बंदर एक जगह बैठ गया फिर एक एक कर कपड़ों को ऐसे पटककर धोने लगा जैसे एक धोबी कपड़ों का हाल करता है. कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए उसे पटक पटकर धो डालता है.

## When my pet monkey wash clothes like human pic.twitter.com/H0bH0iVAEH — (@farhad55526050) September 20, 2019

लोगों को पसंद आया बंदर का धोबी वाला अंदाज

सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों को बंदर का ये धोबिया अंदाज बेहद पसंद आ गया. वीडियो को शेयर करने वाले ने वीडियो को कैप्शन भी दिया- When my pet monkey wash clothes like human (जब मेरा पालतू बंदर इंसानों की तरह कपड़े धोता है). हालांकि गौर करने पर आपके महसूस करेंगे कि कपड़ों को वो इतनी मजबूती से पटक रहा है मानो उसकी सफाई से ज्यादा उस पर गुस्सा निकाल रहा हो. या फिर अपना गुस्सा इन कपड़ों पर निकाल रहा हो. वीडियो लोगों को खूब पसंद आया. लोग बंदर की खूब तारीफ करते नज़र आए.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, Viral on Internet, Wildlife Amazing Video