साही को पकड़ने की कोशिश में बाट जोहता रह गया तेंदुआ, कटीले बदन वाले पर कब्ज़ा करने में छूट गए पसीने

तेंदुए की रफ्तार का कोई सानी नहीं. उसे मात देना किसी के लिए आसान नहीं होता. और एक बार जिसे वो अपने निशाने पर ले ले तो फिर बच निकलना नामुकिन ही होता है. लेकिन कई बार सबसे ताकतवर, सबसे काबिल और सबसे खूंखार को भी हार का सामना करना ही पड़ जाता है. निर्भर इस पर करता है कि सामना किससे हो रहा है. ऐसा ही वीडियो सामने आया जब तेंदुए के सामने एक ऐसा शिकार आ गया जिसपर कब्ज़ा करने की लेपर्ड की सारी कोशिश बेकार साबित हो गई.

Wildlife viral series में एक वीडियो ऐसा है जहां सामने शिकार होकर भी तेंदुआ लपकने में कामयाब नहीं हो पाया. हालांकि उसने कोशिश बहुत की, उसके इर्द-गिर्द घूमता रहा लेकिन शिकार के पास कटीले बदन के आगे खूंखार लेपर्ड को हार का ही सामना करना पड़ा. @MorissaSchwartz के ट्विटर पर शेयर वीडियो में दिख रहे इस जीव के बदन पर कुदरती कांटे जड़े हैं जो उसे सुरक्षा देते हैं.

कंटीले बदन वाले जीव पर कब्ज़ा नहीं आसान

तेज़ रफ्तार लेपर्ड और पैदायशी सुरक्षाकवच वाले जीव साही के बीच चूहे बिल्ली का खेल कैमरे में कैद हुआ तो देखने वालों ने भी खूब मज़े लिए. वीडियो एक जंगल से गुज़रती सड़क का लग रहा है. जहां पर्यटकों के भरी गाड़ी के सामने एक लेपर्ड और कांटेदार बदन वाला साही का एक-दूसरे से आमना-सामना देख पर्यटकों का भी दिन बन गया. वो अपनी गाड़ी के पहिए थाम कर इन दोनों के बीच की जंग देखते रहे. कह सकते हैं कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थेकि आखिर जीत किसकी होगी और किसकी झोली में आएगी हार. लेकिन बता दें की साही वैसे तो तेंदुए के सामने अदना सा ही जीव है. उसकी ताकत का तेंदुए से कोई मेल नहीं, लेकिन कहते हैं ना भगवान हर जगह बैलेंस की कोशिश बनाए रखते हैं लिहाज़ा साही का पूरा बदन लंबे-लंबे कांटो से भरा होता है. जो उसका सुरक्षाकवच होने के साथ-साथ उसका हथियार भी होता है.

Catch me if you can 😅 pic.twitter.com/6UXd5XS0XK

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) July 7, 2022