VIDEO: सफारी की सैर पर सैलानियों को थी बाघ देखने की बेचैनी, तभी हुआ कुछ ऐसा कि ठंडा पड़ गया उत्साह

इंसानों ने अपने विकास और अतिक्रमण के लिए जानवरों से उनका अधिकांश आशियाना तो हथिया लिया. अब बचीखुची जगह पर भी बार-बार पहुंचकर वो उनके आराम में खलल और अतिक्रमण करने की कोशिश में रहते हैं. कभी जानवर देखने तो कभी पिकनिक के नाम पर इंसानों की जंगलों में आवाजाही जानवरों के सुकून में हद दखल उत्पन्न करती है जो जानवरों की परेशानी का सबब बनती है. यही वजह है कि गाहे—गाहे जानवरो के हमलावर होने की खबरें आती रही है. इस बीच सफारी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां टाइगर सैलानियों पर हमलावर हो गया.

ट्विटर पर आईएफएस सुरेंदर मेहता ने एक सफारी का वीडियो शेयर किया. जहां टाइगर ने सैलानियों पर खूंखार अंदाज़ पर अटैक कर दिया. सैलानी जीप में बैठकर बाघ देखने की बेचैनी में शोर कर रहे थे. जिससे जानवर को परेशानी हुई तो उसका गुस्सा सैलानियों पर निकला. वीडियो को 26,000 व्यूज़ मिले.

टाइगर देखने की उत्सुकता में पड़ गए लेने के देने

जिसे खोज रहे थे सैलानी, उसके सामने आते ही हालत खराब हो गई. सफारी की सैर के दौरान उन सैलानियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. जब वो टाइगर को देखने की उत्सुकता में जंगल के बीचों-बीच जीप पर सवार होकर घने जंगल में ताकझाक कर उसकी बाट जोह रहे थे. इसी बीच कौतूहल वश वो सभी थोड़ा शोर शराबा भी करने लगे थे, जो जंगल के जानवरों को उकसा देता है. तभी घने जंगल से निकलकर टाइगर ने सीधे उस जीप की तरफ हमलावर होकर दौड़ लगा दी. फिर तो पर्यटकों की हालत खराब हो गई. और ड्राइवर ने हड़बड़ी और तेज़ी से वहां से जीप को पीछे करना शुरु कर दिया.

