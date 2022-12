VIDEO: शिकारी से ज्यादा फुर्ति दिखाकर शिकार ने बजा दी बैंड, भाग-भागकर बचा ली जान

जंगल से जुड़े वीडिओज़ लोगों को खूब पसंद आते हैं. सबसे ज्यादा शेयर और वायरल भी वाइल्ड लाइफ वीडिओज़ ही होते हैं. जो लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं. लेकिन अगर जंगल में शिकार और शिकारी का वीडियो देखने को मिले तो बहुत से लोग सिहर उठते है. जंगल में जीवन का संघर्ष आसान नहीं होता एक के जिंदा रहने के लिए दूसरे क मरना जरूरी होता है. जंगल का नियम भी ऐसा है कि कमजोर को मारकर ताकतवर अपनी सत्ता बनाए रखता है. मगर कभी-कभी कमजोर जानवर खूंखार जानवर को भी मात दे देता है.

Wildlife viral series: ट्विटर के @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में शिकार और शिकारी के बीच भागमभाग का खेल आपको हैरान कर देगा. गुआनाको के शिकार की फिराक में जंगली बिल्ली (Puma) ने खूब कोशिश की, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज़ी दिखाकर शिकार भाग निकला. वीडियो ने ज़िंदगी के लिए कभी ना हार मानने का दिया सबक दिया. वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

जंगली बिल्ली से जान बचाकर भाग गया शिकार

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां Puma को जानवर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है. वीडियो में भागते हुए लाखों के ऊपर बार बार पूमा अटैक करता है. उसकी पीठ पर सवार भी हो जाता है. लेकिन गुआनाको (लामा की ऐसी प्रजाति जिसकी पीठ पर लाल भीरे बाल और पेट सफेद होता है) हर बार अपनी फुर्ती तेजी और समझदारी से अमेरिकी जंगली बिल्ली को मात देकर पीठ से पटक देता है. ना शिकार थक रहा था, ना ही शिकारी अपनी ज़िन्दगी की जंग में हारने को तैयार था. शिकार और शिकारी दोनों लगातार संघर्ष कर रहे थे शिकारी को अपनी जिंदगी के लिए शिकार की जिंदगी खत्म करना जरूरी था तुम्हें शिकार खुद को बचाने के लिए जी जान से जुटा था.

What is life… Never give up! pic.twitter.com/xh82X2BPG4

