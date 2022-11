VIDEO: सोते कुत्ते के इतना करीब पहुंच गया जंगली गैंडा, देखते ही डर से भौंक-भौंक कर भागा बेचारा!

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडिओज़ शेयर होते हैं. इनके व्यूज और लाइक्स सबसे ज्यादा होते हैं. क्योंकि जानवरों के वीडिओ में अक्सर कुछ ना कुछ मजेदार और अनोखा देखने को मिलता है जो लोगों की थकान और खाली वक्त में भरपूर मनोरंजन करने का काम करता है. कुछ जानवर अपनी मस्ती और शरारतों से दिल जीत लेते हैं तो कुछ जानवर विशाल खूंखार और जंगली होकर भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां गैंडे ने अपनी शराफत का नमूना पेश किया.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर जंगली गैंडे का वीडियो शेयर किया. जिसे देख लोग तो दहशत से भर उठे, लेकिन अगले ही पल राइनोसोरस ने खुद जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया. गैंडा सड़क किनारे सो रहे कुत्ते के पास पहुंचा और उसे छुआ ही था कि अचानक कुत्ता जागा और इतने करीब एक गैंडे को देखकर दहशत में आ गया और डर से भाग खड़ा हुआ. वीडियो को 37,000 से ज्यादा व्यूज मिले.

जंगल छोड़ शहर घूमने निकला गैंडा

IFS अधिकारी ने गैंडे का जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो जंगल से निकलकर किसी शहरी इलाके में घुस गया है और गुजरते हुए उसे सड़क किनारे सोता एक कुत्ता नजर आया. तो वो कुत्ते के इतना करीब पहुंच गया कि सोया हुआ कुत्ता नींद से जाग गया और जैसे ही पलटकर देखा अपने बेहद करीब विशाल जंगली जानवर को देख उसकी हालत खराब हो गई और दहशत में आकर वो भौंकते हुए ऐसा भागा कि फिर नजर ही नहीं आया. और गैंडा इन सबसे बेहद फिक्र हाथी की तरह मतवाली चाल में चलता रहा. वीडियो देखने वालों को थे इस नजारे को देखने के बाद हंसते लोगों की आवाजें साफ सुनाई दी जाएंगी.

If you wanted any proof that the Rhinos are really gentle 😊😊 pic.twitter.com/6WhK5VMyqr

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 15, 2022