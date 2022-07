जानवर को गोद में बैठाकर सुलाने वाली नौकरी के लिए मची मारामारी, प्यारे पांडा की ड्यूटी के लिए हर कोई तैयार

पांडा ऐसा जानवर है जिसे जानवर कहने पर भी ऐसा लगता है मानों उसकी क्यूटनेस को चोट लग रही हो. दिखने में जितना गोलू-मोलू और क्यूट लगता है, उसकी हरकतें और नेचर उससे भी कहीं ज्यादा दिल जीतने वाली होती है. यही वजह है कि इंटरनेट पर कई बार कहा जा चुका है की ये जानवर जंगल में सर्वाइव कैसे कर पाता होगा?

Wildlife viral series में उस क्यूट पांडा का वीडियो दिखाएंगे जिसे गोद में बैठाकर सुलाने की नौकरी के लिए होड़ मच गई है. जी हां, जबसे @buitengebieden के ट्विटर अकाउंट पर ढेर सारे लोगों का पांडा को गोद में सुलाने की कोशिश करने का वीडियो शेयर किया गया तबसे इंटरनेट पर हर हाल में इस नौकरी को पाने की बातें होने लगीं. हर किसी को इस क्यूट जॉब का वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि इसे 11 लाख के करीब व्यूज़ मिल चुके हैं.

पांडा को गोद में सुलाने की नौकरी की मची होड़

काले-सफेद रंग में रंगा पांडा ऐसा जानवर है जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है. न कोई उससे डरता है न तो उससे दूर भागना चाहता है. लोगों का बस चले तो उसे अपने घर में ही रख लें. अगर पांडा की क्यूटनेस, भोलेपन और उसके प्रति लोगों के प्यार की बात पर यकीन ना हो रहा हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए जहां हॉस्पिटल स्टाफ की तरह दिखने वाले ढेर सारे लोग अपनी-अपनी गोद में एक-एक पांडा को लेकर बैठे हैं, दरअसल ये सभी लोग हर पांडा को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी इस काम के लिए बाकायदा नौकरी पर रखे गए हैं. जिसे सोशल मीडिया पर देख सैकड़ों लोगों का दिल इस नौकरी को पाने के लिए मचल उठा. कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो इस जॉब के लिए पैसे देकर भी काम कर सकते हैं.

Who wants this job? pic.twitter.com/TolaklWGHJ

— Buitengebieden (@buitengebieden) June 28, 2022