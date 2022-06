ग्रुप फोटो में बिल्ली को शामिल करने के लिए जबड़े से जकड़ कर ले आया कुत्ता, ना चाहकर भी देने पड़े पोज़

जानवरों की दुनिया जुड़ी कुछ तस्वीरें इतनी मज़ेदार होती हैं कि बार-बार देखने का मन करता है. उनकी हरकते ऐसी होती हैं कि उसे देखकर उसपर कहानी बना ली जाए. बस उनकी तरफ से डायलॉग की ही कमी रहती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जहां उसे पोस्ट करने वाले ने अपने हिसाब से एक कैप्शन दे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सच में कैप्शन की ही तरह कुछ चाहकर तो कोई अनमनी फोटो खिंचवा रहा हो.

Wildlife viral video में दिखाएंगे बहुमत के आधार पर कुत्तों की क्यूट गुंडागर्दी. जी हां , गुंडागर्दी इसलिए क्योंकि कुत्तों ने एक बिल्ली को जबड़े में जकड़कर सीढियों पर घसीटा. लेकिन उनका इरादा खराब नहीं था. वो तो बस उसे अपने साथ शामिल करना चाहते थे. बात अलग है कि बिल्ली का ऐसा कोई मन नहीं था फिर भी उसके साथ जबरदस्ती की गई. @javroar के ट्विटर पेज पर देखिए कैसे कुत्ते ने बिल्ली को घसीटकर अपने साथ फोटो के लिए पोज़ दिलवाई. वीडियो को 25 लाख के करीब व्यूज़ मिल चुके हैं.

फोटो खिंचवाने की लिए ऐसी ज़बरदस्ती कौन करता है भाई!

वीडियो में पहले फ्रेम में 2 कुत्ते एक शॉप की सीढियों पर बैठे दिखाई दे रहे थे. तभी दुकान के अंदर से एक कुत्ता एक सफेद-भूरी बिल्ली को अपने जबड़ों में जकड़कर ज़बरदस्ती नीचे की ओर लाता दिखाई देता है. पहली नज़र में लग सकता है कि कुत्ता बिल्ली की जान लेकर ही मानेगा. या फिर फितरतन शरारती बिल्ली ने ज़रूर कुत्ते को परेशान किया होगा जिसके चलते कुत्ते ने उसे निकालकर बाहर फेंकने की मंशा से मुंह में यूं जकड़ रखा था. लेकिन अगले ही पल में ये सारी शंकाएं दूर होने वाली थी. बिल्ली बेचारी ज़रूर थी. लेकिन कुछ अच्छी नियत से. वीडियो में दिख रहे तीनों कुत्ते एक लाइन में पोज़ जैसे पोज़िशन में खड़े हो गए और बिल्ली को भी अपने साथ लाकर खड़ा कर दिया. मालों तीन कुत्तों की ग्रुप फोटो में बिल्ली की मौजूदगी इतनी ज़रूरी थी कि उसके न मानने पर उसे जबरन घसीटकर लाना पड़ा.

when your friends want a photo with you but you dont pic.twitter.com/TUkT1U05UL — dn (@javroar) June 20, 2022

न चाहते हुए भी फोटो के लिए धरदबोचने वाले दोस्त

इतना ही नहीं बेचारी बिल्ली ने दूसरी प्रजाति के जानवरों के बीच खुद को असहज पाकर वहां से निकलने की भी कोशिश की. लेकिन कुत्तों ने उसे न जाने देने की ठान रखी थी. जैसे ही लगा कि बिल्ली फ्रेम से आउट हो सकती है तो तुरंत दो कुत्तों ने उसे धर लिया और वहीं बैठ गए. इस लिहाज़ वीडियो को दिया गया कैप्शन ‘when your friends want a photo with you but you don’t’ यानि ‘जब आपके दोस्त आपके साथ फोटो चाहते हैं लेकिन आप नहीं’ ये लाइन एकदम सटीक है.

Tags: Ajab Gajab news, Viral Video on Social Media, Wildlife Amazing Video