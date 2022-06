Video : चीते की रफ्तार देख दंग हुए लोग ! एक बार में मारी 23 फीट लंबी छलांग ...

Wildlife Viral Series के तहत हम आपको जंगल और वहां रहने वाले जानवरों की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन वीडियो दिखाते हैं. इस वक्त जंगल का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Wildlife Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक चीता अपनी फुल स्पीड (Cheetah Running Video) में दौड़ रहा है. इसकी लंबी छलांग देखकर लोग चकित हो रहे हैं क्योंकि ऐसी रफ्तार किसी भी दूसरे जानवर के बस की बात नहीं.

अपनी सबसे तेज़ रफ्तार में दौड़ रहे चीते की लंबी छलांग (Cheetah Running Video) का वीडियो ट्विटर पर @wonderofscience नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो (Wildlife Viral Video) तेज़ी से वायरल हो रहा है अपनी तेज़ रफ्तार के लिए मशहूर चीता 16 कदम में में 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है.

45 लाख लोगों ने देखा शानदार वीडियो

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में एक चीता बेहद तेज़ रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वो पहले तो अपनी रफ्तार बढ़ाता है और फिर तेज़ी से छलांग लगाता है. वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई है कि जब एक चीता अपनी सबसे तेज़ रफ्तार में होता है तो उसकी एक छलांग 7 मीटर तक हो जाती है यानि वो एक छलांग में 23 फीट का एरिया कवर करता है. वीडियो 29 जून को शेयर किया गया है और इसे अब तक 4.5 मिलियन यानि 45 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं.

A cheetah running at full speed covers about 7m (23 ft) with each stride.pic.twitter.com/oBHVvLSRLP

— Wonder of Science (@wonderofscience) June 29, 2022