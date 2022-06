Video : बच्चे को बांहों में भरकर प्यार करती दिखी कोआला, 20 लाख लोगों ने देखा क्यूट वीडियो

Wildlife Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media ) होने वाले वीडियो या तो हमारी-आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं या फिर कुछ खास होते हैं. एक ऐसा ही प्यारा और खास वीडियो इंटरनेट (Viral On Internet) पर देखा जा रहा है, जिसमें एक कुआला बियर अपने बच्चे को प्यार से गले लगा रही है. Wildlife Viral Series के तहत दिखाए जाने वाले वीडियो (Cute Video Of Koala) के इस पल को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

मदर कोआला अपने छोटे से बच्चे को बांहों में लेकर कुछ यूं प्यार कर रही है कि उसे देखकर आपको मां की याद आ जाएगी. इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कुआला बियर यूं भी काफी शांत और प्यारा जानवर माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अच्छी-खासी संख्या में मिलने वाले कुआला बियर्स स्लेटी रंग के होते हैं और इन्हें काफी संवेदनशील जानवर के तौर पर जाना जाता है.

बच्चे को यूं किया दुलार

वायरल हो रहा वीडियो किसी जंगल या चिड़ियाघर का है. इसमें एक पेड़ पर बैठी हुई कोआला बियर ने अपने बच्चे को सीने से लगा रखा है. वो इतने प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है कि देखकर आपको फटाफट मां की याद आने लगेगी. छोटी सी वीडियो क्लिप में बच्चे को गले लगाने के बाद कोआला मदर के चेहरे पर सुकून और दुलार साफ-साफ देखा जा सकता है. वीडियो बेहद प्यारा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

लोगों ने लुटाया प्यार

इस प्यारे से वीडियो को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर nature नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. 11 जून को शेयर किए गए इस वीडियो को 2.5 मिलियन यानि 25 लाख से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. अब तक इसे 1 लाख 49 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी किए हैं. किसी यूज़र ने लिखा ये कितना प्यारा जानवर है तो एक अन्य यूज़र ने लिखा मां का प्यार हर कहीं एक जैसा ही होता है.

