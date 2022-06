Video : खतरनाक चीते के साथ चैन से सोता दिखा शख्स, वीडियो देख कांप जाएगी रूह !

Wildlife Viral Series : जंगल में अपने शिकार करने की क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले जानवरों (Wildlife Viral Video) में से चीता की अपनी अलग पहचान है. वो फुर्ती, रफ्तार शिकार की बेहतरीन तकनीक के लिए मशहूर है. हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर ये खूंखार जानवर एक शख्स के साथ इतने आराम से लेकर सो रहा है कि देखने वालों का दिमाग ही घूम जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स 2-3 चीतों के बीच आराम से सोता हुआ दिख रहा है. वीडियो देखकर एक पल के लिए आपकी भी आंखें चकित हो जाएंगी. जिस तरह से ये शख्स खूंखार जानवर के साथ मज़े से लेटा है, वो एक बार यकीन करने लायक नहीं लगता. अब तक आपने लोगों को कुत्ते-बिल्लियों के साथ इतने आराम से गले लिपटकर सोते हुए देखा होगा लेकिन चीते का साथ ऐसा करने की हिम्मत बिरले ही कर पाते हैं.

चीतों के बीच सोता दिखा शख्स

वीडियो की लोकेशन के बारे में तो नहीं पता है, न ही इस आदमी के बारे में लेकिन वो किसी ऐसी जगह पर लेटा हुआ है, जहां कुछ चीते आराम से सो रहे हैं. कंबल ओढ़कर लेटे शख्स के पास इसी बीच एक चीता आ जाता है और फिर शख्स उसे किसी बच्चे की तरह कसकर पकड़ लेता है और चीता भी आदमी के साथ आराम से लिपटकर सो जाता है. न तो उस आदमी को चीते से कोई डर लग रहा है, न ही 3 चीते मिलकर उस शख्स को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं.

Are you kidding me bro??pic.twitter.com/k1vOEmchXH

— Figen (@TheFigen) June 25, 2022