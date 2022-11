बर्फीली वादियों में स्नो लेपर्ड के वीडियो ने जीता दिल, खूबसूरत शॉट को कैप्चर कर फोटोग्राफर ने किया कमाल

कुदरत रहस्यों का खजाना है. धरती पर न जाने कितने ही ऐसे नजारे, जीव जंतु और रहस्य है जिससे हर कोई अनजान हैं. और जिससे वाकिफ भी हैं, उसके दर्शन दुर्लभ हैं. ऐसे ही दुर्लभ नज़रों में से एक है स्नो लेपर्ड का देखा जाना. जिसका वीडियो इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रहा है वीडियो में स्नो लेपर्ड बर्फीली वादियों में आराम फरमाता दिखाई दे रहा है. वीडियो इतना शानदार है कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर स्नो लेपर्ड का शानदार वीडियो शेयर किया. बरसती बर्फ़ के बीच चुप चाप बैठे स्नो लेपर्ड को देखकर लोग दंग रह गए फोटोग्राफर ने कमाल का शॉट कैप्चर किया था. जिसके लिए उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं लोग. काराकोरम रेंज के वीडियो को 45 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले. अधिकारी ने वीडियो पर कैप्शन लिखा- “बर्फ गिरने के दौरान मायावी हिम तेंदुआ… काराकोरम रेंज में.”

बर्फिली वादियों में दिखा स्नो लेपर्ड का रोबिला अंदाज़

काराकोरम रेंज में बर्फीली वादियों का एक बेहद ही खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ. पहाड़ पर बरसती बर्फ़ के बीच एक हिम तेंदुआ चुप चाप अकेला आराम फरमा रहा था. जिसे एक फोटोग्राफर ने बड़े शानदार तरीके से अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में क्लोजअप के साथ साथ लॉन्ग शॉट भी मौजूद है. हर नजारा बेहतरीन है. क्लोज़ अप शॉट में हिम तेंदुए के चेहरे की हर भाव भंगिमा आपको आकर्षित कर लेगी. स्नो लेपर्ड के चेहरे पर गजब का रूआब भी देखने को मिलेगा.

The elusive snow leopard during snow fall…

At Karakoram Range.

VC:WWF pic.twitter.com/gFoziwMyxm

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 23, 2022