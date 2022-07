Video : हाथी और जेब्रा के बच्चों की मासूम यारी, वीडियो देख लोगों ने कहा - How Cute !

Wildlife Viral Series : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं तो वहीं कुछ वीडियो (Wildlife Viral Video) जंगल और जानवरों से जुड़े हुए होते हैं. जंगल के खूंखार वीडियो जहां हमें चकित कर देते हैं तो वहीं कुछ क्यूट वीडियो देखकर हमें ये सिखाते हैं कि जानवरों में भी इंसानों की तरह की भावनाएं होती हैं और वो भी शांति से रहना जानते हैं.

ऐसा ही हाथी के बच्चे और जेब्रा के बच्चे (Elephant and Zebra Viral Video) के बीच का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो बेहद प्यारा है. Wildlife Viral Series में आपको हम दो जानवरों के बीच की मासूम दोस्ती का वीडियो दिखा रहे हैं. इस वीडियो को ट्विटर पर आईएफएस सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. दो दोस्तों के बीच का प्यार और समझदारी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी.

हाथी और जेब्रा के बच्चों की यारी

वायरल हो रहे वीडियो में एक हाथी का बच्चा और एक जेब्रा का बच्चा दिखाई दे रहा है. वे दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए हैं. हाथी का बच्चा अपनी सूंढ़ से अपने दोस्त जेब्रा पर प्यार जता रहा है. वो कभी इधर से तो कभी उधर से उसे मानो गले लगा रहा है और जेब्रा भी उसकी इस भावना को समझकर वहीं खड़ा हुआ है. वीडियो देखकर साफ समझ आता है कि प्यार के लिए किसी शब्द या ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती, ये समझ लिया जाता है.

“How beautiful it is to find someone who asks for nothing but your company”-Brigitte Nicole

