Video: जंगल घूमने निकली थीं लड़कियां तभी विशाल काले भालू से हो गया आमना-सामना फिर....

बहुत से लोगों को वाइल्ड लाइफ सफारी का बड़ा शौक होता है. घने जंगलों में घूमना, ट्रैकिंग करना, जानवरों से आमना सामना उनकी एक्साइटमेंट को बेहद बढ़ाता है. प्रकृति के करीब जाना उनका पैशन होता है लेकिन इस फैशन किताब हवा निकल जाती है जब सामने कोई होक हर जानवर आ खड़ा हो और भागने का कोई रास्ता ना मिले. कुछ ऐसा ही हुआ उन लड़कियों के ग्रुप के साथ जो घने जंगलों में घूमने निकली थी लेकिन रास्ते में एक खूंखार जानवर ने उन्हें रोका फिर जो हुआ वो देख आप हैरान रह जाएंगे.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर वीडियो में जंगल घूमने गई लड़कियों का सामना अचानक एक विशाल काले भालू से हुआ तो वो दहशत में आ गईं. लड़कियों के ग्रुप से भालू ने एक लड़की को पकड़ लिया और नीचे से लेकर ऊपर तक उसका मुआयना करता रहा. फिर तो सारी लड़कियों की सिट्टी पिट्टी ऐसे ही गुम हुई कि वो बुत बन गईं. वीडियो को करीब 19 लाख व्यूज मिले हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जाओ जंगल के रास्ते में एक बियर ने लड़कियों को रोक लिया और दो पैरों पर खड़ा होकर चेहरा सूंघने लगा. फिर तो एक लड़की को पकड़कर उसका पूरा मुआयना ही करने लगा. एक साथी के इतना करीब हुंकार जानवर को देखना था कि बाकी सहेलियों की हालत पतली होने लगी. डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम हुई की भागने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी लिहाजा तीनों लड़कियां एक ही जगह पर बुत बन कर खड़ी हो गईं. पलटकर यहां वहां मदद की मांगने तक की हिम्मत वो नहीं जुटा पाईं. वीडियो देखकर आप उनके डर और दहशत का अंदाज़ बखूबी लगा सकते हैं.

How to survive a bear attack , stand still, stay silent 😰🐻 pic.twitter.com/SRp5MYk3ho

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 22, 2022