कलाबाजी करते भालू को देख दंग रह जाएंगे आप, प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह स्टिक से करतब करता कैमरे में कैद

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो देखना लोग बेहद पसंद करते हैं. इसीलिए एनीमल वर्ल्ड से जुड़े वीडिओ बड़ी तादाद में इंटरनेट पर शेयर किए जाते हैं. अलग अलग तरह के जानवरों की हरकतें और क्यूटनेस देखना लोगों को बेहद पसंद होता है. कई बार कुछ वीडिओज़ ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने से आप अपने दिन भर की थकान पल में भूल जाएंगे. बेहद रिफ्रेशिंग होते हैं एनीमल्स से जुड़े वीडियो.

Wildlife viral series के तहत देखिए कैसे ट्विटर के Laughs 4 All पर शेयर एक वीडियो में काला भालू एक स्टिक के साथ करतब करता दिखाई दिया. किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह वो स्टिक के साथ ऐसी कलाबाजी करते रहा मानो बकायदा ट्रेनिंग ली हो. मस्तमौला भालू का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया.

लकड़ी की छड़ी पाते ही कलाबाजी करने लगा भालू

सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक भालू का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जो खूंखार भालू होकर भी क्यूट पांडा जैसी हरकतें करता दिखाई दिया. हाथ में जैसे ही लकड़ी की एक छड़ी लगी, बस उसे जादू की छड़ी की तरह घुमाने लगा भालू. कभी बाएं हाथ में तो कभी दाएं हाथ में, कभी उछालकर तो कभी घुमाकर ऐसे करतब करने लगा भालू मानो किसी प्रोफेशनल से बकायदा ट्रेनिंग ली हो. सर्कस की ट्रेन भालू की तरह निराले अंदाज में दिखाई दे रहा था काला भालू. जिस वक्त भालू लकड़ी की स्टिक के साथ कलाबाजी कर रहा था उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर क्यूट पांडा की आत्मा आ गई हो.

Well, if the turtles could do it… pic.twitter.com/NF4z2SkkV8

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) August 23, 2022