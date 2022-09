बिल्ली की जलन खोरी देख हंस पड़ेंगे आप, एक को किया प्यार तो मुंह फेरकर खड़ी हो गई दूसरी

कौन कहता है कि जानवरों को प्यार दुलार और नफरत का एहसास नहीं होता. कौन यह समझता है कि जानवरों में कोई फीलिंग्स नहीं होती. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जानवर न सिर्फ हर एहसास को बखूबी समझते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना भी खूब जानते हैं. दुख व खुशी हो या फिर जलन अपने मालिको के साथ वो अपना हर एहसास साझा करते हैं. एक बिल्ली का ऐसा ही वीडिओ वायरल हो रहा है जहाँ वो मालकिन से नाराज दिखाई दे रही है.

Wildlife viral series में ट्विटर के @Yoda4ever पर शेयर वीडियो भी जलनखोर बिल्ली का अंदाज़ देख आपको हँसी आ जाएगी. वायरल वीडियो में एक बच्ची अपने हाथ में एक बिल्ली को लेकर प्यार और दुलार जताती है जिसे देख उसकी दूसरी बिल्ली उसकी पीठ पीछे मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है. वो जिताने की कोशिश कर रही थी किसी और को मिलता प्यार वो नहीं देख सकती.

