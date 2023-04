Viral Video: सड़क पर सांडों का भयावह आतंक, राह चलती बुज़ुर्ग को यूं बनाया निशाना, बचाने वालों को भी नहीं बख्शा

आवारा जानवर आए दिन राहगीरों की परेशानी का सबब बनते रहते हैं कितनी भी सतर्कता बरत लीजिये एक बार जानवर का दिमाग फिरा तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता. क्या बुजुर्ग क्या बच्चा क्या जवान सिरफिरे जानवरों के लिए तो हर कोई एक समान है वह जब चाहे जिसे अपना निशाना बना लेते हैं, इस कड़ी में सांडो का आतंक तो किसी से नहीं छिपा. वो इतने बलशाली होते हैं कि किसी को भी अपने सींगों से उठाकर पटक देने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती. एक वायरल वीडियो में सांड ने एक के बाद एक कई लोगों को जमीन पर धराशायी कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @kumarmanish9 पर शेयर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जहां सांडों का आतंक देखकर आप दहल उठेंगे. सड़क पर चुपचाप जा रही बुजुर्ग महिला पर नजर पड़ते ही सांड ने उन्हें उठाकर पटक दिया. घटना देखते ही एक लड़का बचाव में भागते हुए आगे आया, मगर सांड ने उसे भी नहीं बख्शा और पटक दिया. वीडियो देख आप भी सिहर उठेंगे. वीडियो को 7.33 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

The way the young boy ran to save & protect the elderly woman 👵🙏🏼. pic.twitter.com/2G0B8wDaOY

— Kumar Manish (@kumarmanish9) April 7, 2023