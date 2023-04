Viral Video: डॉगी ने निगला खिलौना, गले में जाकर अटका तो लगा तड़पने, फिर रेस्क्यू के दौरान जो हुआ वो....

कुत्ते को इंसानों के सबसे ज्यादा करीब माना जाता है. जो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त भी कहे जाते हैं. यही वजह है कि जो लोग अपने घरों में कुत्तों को पालते हैं वो उन्हें परिवार के सदस्य और बच्चों की तरह दुलार करते हैं. डॉगी को ज़रा सी तकलीफ हो जाए तो मालिकों के सुख चैन छीन लेती है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां खिलौना निगल चुके कुत्ते की तकलीफ का जैसे ही निवारण निकला, अलग ही नज़ारा देखने को मिला.

ट्विटर अकाउंट @GoodNewsCorres1 पर शेयर एक वीडियो में डॉग का रेस्क्यू करते लोगों को आप देख सकते हैं. पालतू कुत्ते ने घर में रखा खिलौना खेलने के दौरान उसे निगल गया. फिर उसकी छटपटाहट देख लोग परेशान हो गए. फौरन उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया. जहां डॉगी का रेस्क्यू होते ही सभी उन्हें दुआएं देने लगे. इस वीडियो को करीब 2.50 लाख व्यूज मिले हैं.

HERO! 🐶 Dr. Hunt saved this dog that had swallowed a Kong Toy.

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) April 3, 2023