Viral Video: सर्कस का शेर ऐसा बौखलाया, ट्रेनर पर ही निकाला गुस्सा, जिस हाथ से चला रहा था चाबुक उसे ही काट खाया

शेर जंगल का राजा होने के साथ-साथ खूंखार शिकारी भी होता है. यही वजह है कि लोग उससे खौफ खाते हैं. यहां तक कि जंगली जानवर भी शेर से पंगा नहीं लेना चाहते. ऐसे में जो लोग शेरों के साथ करतब दिखाने या उन्हें ट्रेनिंग देने की हिम्मत करते हैं वो वाकई शेरदिल हो सकते हैं. लेकिन जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता. कब उनका मूड बिगड़े और वो सामनेवाले पर हमलावर हो जाए, कहा नहीं जा सकता. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जहां शेर ने अपने ही रिंगमास्टर को लहूलुहान कर दिया.

ट्विटर के @ViciousVideos पर वायरल वीडियो में सर्कस के दौरान शेर करतब दिखा रहे थे. उन्हीं के बीच उनका ट्रेनर भी मौजूद था, तभी एक शेर को ऐसा गुस्सा आया कि उसने ट्रेनर का ही हाथ दबोचकर लहूलुहान कर दिया. उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को 40,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

Does it make me a bad person to wish the loin would have ate him? pic.twitter.com/nfG4vK7v39

— Vicious Videos (@ViciousVideos) March 3, 2023