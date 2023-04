Viral Video: बाघ को भी दे गया मात, दौड़ने की ताकत देख शिकारी ने मानी हार, देखिए 'गौर' ने कैसे भागकर बचाई जान

शिकार और शिकारी जंगल की नीयत होते हैं ताकतवर जानवर को अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे जानवरों का शिकार कर खुद को जिंदा रखना पड़ता है आप में ऐसे में किसी न किसी का मरना सुनिश्चित होता है. ये न सिर्फ जंगल का कड़वा सत्य है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद आवश्यक होता है जो बैलेंस बनाने का काम करता है लेकिन कई बार कैमरे की नजर से इसे देखना होता हैं. जंगल में खूंखार शिकारियों के चंगुल से कोई शिकार छूटकर बच निकलता हो जिया सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ भारतीय गौर ने जंगल में शिकारी को मात दे दी.

ट्विटर अकाउंट पर IAS सुप्रिया साहू ने वाइल्ड लाइफ का ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें टाइगर एक भारतीय गौर से हार गया. राय कर जंगल का खूंखार शिकारी होता है लिहाजा शिकार के लिए उसने गौर का पीछा करना शुरू किया लेकिन जान बचाने के लिए गौर ने ऐसी दौड़ लगाई कि बाघ को हार माननी पड़ गई. वीडियो को 2.51 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

Survival in the wild is challenging for both the Prey and the Predator video- shared on SM pic.twitter.com/hRZnT4LA3S

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) April 2, 2023