Viral Video: आपस में भिड़े दो हाथी, मचाने लगे तहस-नहस, फिर अंजाम देख दहल उठी धरती!

हाथी धरती का सबसे विशाल जानवर माना जाता है. साथ ही वो बेहद समझदार भी होता है. ऐसा उसने कई बार साबित भी किया है. हाथी की कदकाठी ऐसी होती है कि उसे देखते ही इंसान हो या जानवर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं. उससे पंगा लेने या लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती. लेकिन जब हाथी ही हाथी से बैर रख लेगा, तो फिर लड़ाई कैसे थमेगी? कुछ ऐसा ही हुआ जब एक साथ 2 विशाल हाथी आपस में ऐसा भिड़े कि लोगों को अंजाम की चिंता सताने लगी. अब तक वाइल्ड लाइफ के बहुत से वीडियो देखने वालों ने भी हाथियों की ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में दो हाथियों को लड़ते देख लोग सन्न रह गए. धरती के सबसे विशाल जानवरों की आपस में ऐसी लड़ाई देख लोग घबरा गए ये सोच सोच कर लोग दहशत में आने लगे कि इन विशाल जानवरों की लड़ाई का अंजाम क्या होगा और हुआ वही, जिसका रहता है डर. दहल उठी धरती और टूटे पेड़.

