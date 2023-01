नदी में जा रही नाव के पीछे पड़ा हिप्पो, दूर तक दौड़ाता रहा, अटकी गईं पर्यटकों की सांसें!

Angry Hippo Chases Speedboat: लोगों को वाइल्डलाइफ यानि जंगल की दुनिया के बारे में जानने और उसे करीब से देखने का शौक होता है. हालांकि हर बार उनकी वाइल्डलाइफ ट्रिप इतनी हैपनिंग नहीं होती है और अगर सामने से कोई भयानक जानवर आ जाए तो मामला और भी बिगड़ जाता है. ऐसा ही हुआ एक सैलानियों के ग्रुप के साथ, जो बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे.

जंगल की दुनिया को नज़दीक से देखना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन इसके अपने रिस्क भी हैं. ऐसा ही एक भयानक रिस्क सैलानियों के सामने तब आया, जब वे नदी में बोटिंग कर रहे थे. नाव आगे-आगे जा रही थी और गुस्सैल दरियाई घोड़ा (Hippopotamus Chases Boat) बोट के पीछे पड़ गया. वीडियो देखकर आप भी डर जाएंगे कि आखिर बोट का क्या होगा?

गुस्सैल हिप्पो पड़ गया पीछे

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बोट सवार एक पर्यटक झील में मौजूद दरियाई घोड़े का वीडियो बना रहा होता है. अब पता नहीं सैलानी की इस हरकत पर या फिर क्यों हिप्पो भड़क जाता है और नाव की तरफ बढ़ने लगता है. बोटवाला नाव की रफ्तार बढ़ा देता है और फिर गुस्से में हिप्पो बोट के पीछे दौड़ लगा देता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि हिप्पो कितनी तेज रफ्तार में बोट के पीछे दौड़ रहा है. वीडियो को देखकर आप भी डर जाएंगे.

Although accurate numbers are hard to come by, lore has it that hippos kill more people each year than lions, elephants, leopards, buffaloes and rhinos combined. Don’t get close! pic.twitter.com/cc7EbQHs4j

